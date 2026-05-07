BİFO'dan Beethoven'ın 9. Senfonisi'yle sezon finali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 14 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek konserinde, Carlo Tenan yönetiminde Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda dinleyicilerini ağırlıyor. Sezon boyunca birbirinden değerli konuk şef ve solistleri müzikseverlerle buluşturan, klasik ve çağdaş pek çok eseri dinleyiciyle buluşturan BİFO, bu görkemli finalde Ludwig van Beethoven’ın barışın ve müziğin evrenselliğinin sembolü olarak anılan 9. Senfoni’sini seslendirecek.

Carlo Tenan

Sahneyi BİFO ve Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile paylaşacak solistler kadrosu ise dünya sahnelerinde isimlerinden övgüyle söz ettiren yıldızlardan oluşuyor: La Scala Akademisi’ne kabulüyle dikkatleri üzerine çeken, Avrupa sahnelerinde parlayan soprano Enkeleda Kamani, 2022 Elizabeth Connell Uluslararası Şan Yarışması birincisi ve 2021 Éva Marton Ödülü sahibi mezzosoprano Deniz Uzun, "altın tenor" tınısıyla anılan BBC Radio 3 New Generation Artist unvanına sahip başarılı tenor İlker Arcayürek ve 2024 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi ve Accademia alla Scala mezunu bas solist Li Huanhong, bu başyapıtta solist olarak sahnede olacak…

Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu

REKLAM

Bu anıtsal eserin vokal zenginliğini dinleyiciyle buluşturacak olan topluluk ise Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu olacak. 1972 yılında kurulan ve Transilvanya Filarmoni geleneğinin ana taşıyıcılarından biri olan koro, büyük ölçekli vokal-senfonik repertuvardaki derin birikimi ve güçlü tınısıyla öne çıkıyor.

Deniz Uzun

Kardeşlik ve barış temasının güçlü müzikal yansımalarından olan bu eserin seslendirileceği “Beethoven 9” konseri, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun etkileyici performansıyla, müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir sezon kapanışı yaşatacak.

İlker Arcayürek

Konser Öncesi Söyleşi

Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.