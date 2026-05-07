Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan Beethoven'ın 9. Senfonisi'yle sezon finali

        BİFO'dan Beethoven'ın 9. Senfonisi'yle sezon finali

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 14 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşacağı sezonuna son konserinde, Şef Carlo Tenan yönetiminde Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİFO'dan 9. Senfonisi'yle sezon finali

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 14 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek konserinde, Carlo Tenan yönetiminde Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda dinleyicilerini ağırlıyor. Sezon boyunca birbirinden değerli konuk şef ve solistleri müzikseverlerle buluşturan, klasik ve çağdaş pek çok eseri dinleyiciyle buluşturan BİFO, bu görkemli finalde Ludwig van Beethoven’ın barışın ve müziğin evrenselliğinin sembolü olarak anılan 9. Senfoni’sini seslendirecek.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Sahneyi BİFO ve Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile paylaşacak solistler kadrosu ise dünya sahnelerinde isimlerinden övgüyle söz ettiren yıldızlardan oluşuyor: La Scala Akademisi’ne kabulüyle dikkatleri üzerine çeken, Avrupa sahnelerinde parlayan soprano Enkeleda Kamani, 2022 Elizabeth Connell Uluslararası Şan Yarışması birincisi ve 2021 Éva Marton Ödülü sahibi mezzosoprano Deniz Uzun, "altın tenor" tınısıyla anılan BBC Radio 3 New Generation Artist unvanına sahip başarılı tenor İlker Arcayürek ve 2024 Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi ve Accademia alla Scala mezunu bas solist Li Huanhong, bu başyapıtta solist olarak sahnede olacak…

        Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu
        Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu
        REKLAM

        Bu anıtsal eserin vokal zenginliğini dinleyiciyle buluşturacak olan topluluk ise Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu olacak. 1972 yılında kurulan ve Transilvanya Filarmoni geleneğinin ana taşıyıcılarından biri olan koro, büyük ölçekli vokal-senfonik repertuvardaki derin birikimi ve güçlü tınısıyla öne çıkıyor.

        Deniz Uzun
        Deniz Uzun

        Kardeşlik ve barış temasının güçlü müzikal yansımalarından olan bu eserin seslendirileceği “Beethoven 9” konseri, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun etkileyici performansıyla, müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir sezon kapanışı yaşatacak.

        İlker Arcayürek
        İlker Arcayürek

        Konser Öncesi Söyleşi

        Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

        AĞRI'da, boşanmaya karar verip eşiyle mahkemeye başvuru yapmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısında yaralandı. (DHA)

        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #Carlo Tenan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!