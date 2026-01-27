Habertürk
        BİFO'dan tutkunun ve aşkın tınıları

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 5 Şubat'ta, dünyaca ünlü şef Martijn Dendievel yönetiminde virtüöz piyanist Maria Meerovitch ve Avrupa'nın en yetenekli trompetçilerinden Omar Tomasoni ile aynı sahneyi paylaşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 27.01.2026 - 00:07
        BİFO'dan tutkunun ve aşkın tınıları
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19. ve 20. yüzyılın tüm renklerini bir araya getiren görkemli bir konserle Şubat ayına merhaba diyor. BİFO, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda 5 Şubat’ta gerçekleşecek konserde enerjik podyum hakimiyeti ve çağdaş repertuvara getirdiği yaratıcı yorumlarıyla Avrupa’nın en dikkat çeken genç şeflerinden Martijn Dendievel’i ağırlıyor. Prestijli orkestralarla dikkat çekici projelere imza atan Dendievel klasik ve romantik dönem eserlerine yaklaşımındaki titizliği ve 20. yüzyıl müziğine dair yenilikçi vizyonuyla tanınıyor. Sanatçı, bugüne kadar sahnede gösterdiği dinamik üslup ve kurduğu seyirci iletişimiyle müzikseverlere enerji dolu bir akşam vadediyor.

        Dendievel yönetimindeki BİFO’nun Şostakoviç’in eserinde eşlik edeceği konuk solistler, ise uluslararası arenada başarılarıyla tanınan iki usta isim: Parlak tonu ve virtüöz tekniğiyle hem solo hem de orkestra repertuvarında fark yaratan Omar Tomasoni ve zarif yorumuyla hayranlık uyandıran Maria Meerovitch. BİFO’nun eşlik edeceği solistler, Şostakoviç’in gençlik dönemi yapıtı olan “Piyano, Trompet ve Yaylılar için Konçertosu”nda, eserin barındırdığı ironik mizahı ve dramatik yapıyı ustalıkla dinleyiciye aktarmaya hazırlanıyor.

        Martijn Dendievel

        Romantizmden modernizme uzanan bu zengin programın açılışı, Çaykovski’nin zafer dolu tınılarıyla hafızalara kazınan efsanevi “1812 Uvertürü” ile olacak. Ardından Şostakoviç’in piyano ve trompeti, yaylılarla buluşturduğu sıra dışı konçertosuyla devam edecek olan konser, Prokofyev’in bale müziği repertuvarının zirvesi kabul edilen “Romeo ve Jülyet Süiti” ile son bulacak.

        Omar Tomasoni

        Konser Öncesi Söyleşi

        Aydın Büke ve Sibil Arsenyan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.

        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame...
        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
