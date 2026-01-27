BİFO'dan tutkunun ve aşkın tınıları

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19. ve 20. yüzyılın tüm renklerini bir araya getiren görkemli bir konserle Şubat ayına merhaba diyor. BİFO, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda 5 Şubat’ta gerçekleşecek konserde enerjik podyum hakimiyeti ve çağdaş repertuvara getirdiği yaratıcı yorumlarıyla Avrupa’nın en dikkat çeken genç şeflerinden Martijn Dendievel’i ağırlıyor. Prestijli orkestralarla dikkat çekici projelere imza atan Dendievel klasik ve romantik dönem eserlerine yaklaşımındaki titizliği ve 20. yüzyıl müziğine dair yenilikçi vizyonuyla tanınıyor. Sanatçı, bugüne kadar sahnede gösterdiği dinamik üslup ve kurduğu seyirci iletişimiyle müzikseverlere enerji dolu bir akşam vadediyor.

Dendievel yönetimindeki BİFO’nun Şostakoviç’in eserinde eşlik edeceği konuk solistler, ise uluslararası arenada başarılarıyla tanınan iki usta isim: Parlak tonu ve virtüöz tekniğiyle hem solo hem de orkestra repertuvarında fark yaratan Omar Tomasoni ve zarif yorumuyla hayranlık uyandıran Maria Meerovitch. BİFO’nun eşlik edeceği solistler, Şostakoviç’in gençlik dönemi yapıtı olan “Piyano, Trompet ve Yaylılar için Konçertosu”nda, eserin barındırdığı ironik mizahı ve dramatik yapıyı ustalıkla dinleyiciye aktarmaya hazırlanıyor.