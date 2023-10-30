Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni aldatılma videosunu yayınladı! "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış"
YouTube platformuna içerik üreten Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile evlenmişti. Çift bir dönem kısa süreli ayrılık yaşayarak sonra barışmışlardı. Esin Çepni sosyal medya hesabından Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı anların videosunu yayınladı!
YouTube'da popüler olan Kafalar kanalının üyelerinden Bilal Hancı, gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalandı. Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ise o görüntüleri Instagram hesabında yayınladı.
2021 yılında Esin Çepni ile nikah masasına oturan Bilal Hancı, eşini aldattı. Çepni kendisine gelen görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayarak açıklamalarda bulundu.
Bir dönem ayrılan fakat kısa bir süre sonra tekrar barışan Esin, Bilal çifti geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kışlık alışverişlerini yaparken görüntülenmişti. Çiftin barıştıktan sonra daha mutlu bir evlilik yaşadıkları düşünülüyordu.
Esin Çepni yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum"
Esin Çepni açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi.Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"
Sosyal medya fenomeni Esin Çepni son paylaşımında ise yaşadığı şok sebebiyle iyi olmadığını ve bir süre dinleneceğini dile getirdi.