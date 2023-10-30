Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni aldatılma videosunu yayınladı! "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış"

Esin Çepni yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum"

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Esin Çepni açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi.Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…"