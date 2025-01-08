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        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:04
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        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı, ziyarette derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Yetkililerden öğrencilerin eğitim süreçleri ile beklentilerine ilişkin bilgi alan Kaplancıklı, daha sonra akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

        Ziyarette Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul da eşlik etti.

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