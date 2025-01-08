BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan Söğüt Meslek Yüksekokuluna ziyaret

Ziyarette Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul da eşlik etti.

Yetkililerden öğrencilerin eğitim süreçleri ile beklentilerine ilişkin bilgi alan Kaplancıklı, daha sonra akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı, ziyarette derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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