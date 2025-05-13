Pazaryeri'nde Jandarmadan "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek Projesi" etkinliği

–Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında ilköğretim öğrencilerine etkinlik düzenlendi. Etkinliğe ilçedeki farklı okullardan toplam 500 öğrenci katıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek görev alanlarını ve faaliyetlerini uygulamalı olarak tanıttı. Trafik kontrollerinden iz takip köpeklerine, olay yeri inceleme çalışmalarından özel operasyon birimlerine kadar birçok alanda gerçekleştirilen tatbiki gösteriler, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlik boyunca çocuklara güvenlik bilinci kazandırmanın yanı sıra, jandarma teşkilatının toplumla olan yakın ilişkisi anlatıldı. Öğrenciler, jandarma araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, görevli personelle bol bol fotoğraf çektirip merak ettikleri soruları da sorma imkânı buldu.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Jandarma Asayiş Müdürü Jandarma Yarbay İsa Çamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd. Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet amiri Tahir Oğul, öğrenci ve öğretmenler ile jandarma personelleri katıldı.