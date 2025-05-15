Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in ve Cumhuriyetin ilk kadın hemşiresi olan Safiye Elbi'nin mirasını devralacaklarını söyledi.

Yalnızca mesleği değil, insanlık yolculuğunda da iz bırakacaklarını inandığını ifade eden Kaplancıklı, şöyle konuştu:

"Giydiğiniz bu üniforma, bir mesleğin sembolü olduğu kadar, aynı zamanda bir duruşun, bir insanlık idealinin de simgesidir. Bu üniformayı giymek, bir yemin gibidir. Bilgiye, dürüstlüğe, insan sevgisine ve mesleki sorumluluğa sadık kalacağınızın göstergesidir. Sizlere güveniyoruz. Her birinizin sağlık sistemimize katkı sağlayacak bireyler olarak yetişeceğine inancımız tamdır."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz de hemşirelik mesleğinin, yalnızca teknik bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olmadığını aynı zamanda büyük bir sevgi, merhamet ve bağlılık isteyen kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.