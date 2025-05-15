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        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:24
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        Bilecik'te Hemşirelik Haftası kutlandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in ve Cumhuriyetin ilk kadın hemşiresi olan Safiye Elbi'nin mirasını devralacaklarını söyledi.

        Yalnızca mesleği değil, insanlık yolculuğunda da iz bırakacaklarını inandığını ifade eden Kaplancıklı, şöyle konuştu:

        "Giydiğiniz bu üniforma, bir mesleğin sembolü olduğu kadar, aynı zamanda bir duruşun, bir insanlık idealinin de simgesidir. Bu üniformayı giymek, bir yemin gibidir. Bilgiye, dürüstlüğe, insan sevgisine ve mesleki sorumluluğa sadık kalacağınızın göstergesidir. Sizlere güveniyoruz. Her birinizin sağlık sistemimize katkı sağlayacak bireyler olarak yetişeceğine inancımız tamdır."

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz de hemşirelik mesleğinin, yalnızca teknik bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olmadığını aynı zamanda büyük bir sevgi, merhamet ve bağlılık isteyen kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.

        Program, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin'in konuşması, bölümde dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancılıklı ve Rektör Yardımcısı Nazile Ural'ın plaket vermesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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