GÜNCELLEME 5 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gününde müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyünce, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nün de tahliye edilmesiyle boşaltılan köy sayısı 7'ye yükseldi.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.