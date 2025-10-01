Habertürk
Habertürk
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:53
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Cengiz T. (35), yönetimindeki 21 KA 371 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan Şahine Ç. (71) ve İsmail E. (22) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.​​​​​​​

