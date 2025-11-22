Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin bariyerlere çsrpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:38
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin bariyerlere çsrpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İ.Ç. yönetimindeki 11 ABE 397 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü Keremali mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan İ.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

