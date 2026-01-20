Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

        Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.


        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle çatılar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.


        Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutukland...
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutukland...
        Yeni başkan Ömer Erken oldu
        Yeni başkan Ömer Erken oldu
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi
        Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı
        Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı