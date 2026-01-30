Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:40
        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Bilecik'te, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kamu düzeni ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Kurumların sorumluluk alanlarına giren konulara ilişkin görüş alışverişi de yapılan toplantıda, ayrıca sahadaki uygulamaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

