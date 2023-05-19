Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bilecik'te atık yiyecek ve ekmekler mama olacak
ABONE OL

Bilecik'te gıda atıkları sokak hayvanlarına mama olacak

Bilecik Belediyesi ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan gıda atıklarının sokak hayvanları için mamaya dönüştürecek projeyi hayata geçirdi. Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin de destek verdiği projenin tesisini Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı tanıttı. Subaşı, "Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi'nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle can dostlarımız sokak hayvanları için mama üreteceğiz. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız" dedi

Bilecik'te atık yiyecek ve ekmekler mama olacak
İHA

Bilecik Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi ile ortaklaşa başlattığı proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sokak hayvanları için mama üretilecek. Proje ile sokak hayvanlarına güvenli beslenme imkanı sağlanmasının yanı sıra belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yıldız ve Ahmet Gürses ile birlikte projenin uygulandığı tesise yaptığı ziyarette hayata geçirilen uygulamayı anlattı. Subaşı, projeye ilişkin şunları söyledi:

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETECEĞİZ"

"Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık. Bilecik Belediyemizin mama üretim tesisindeyiz. Denizli Merkezefendi Belediyemiz iş birliğiyle ortak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi'nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle can dostlarımız sokak hayvanları için mama üreteceğiz. Cumhuriyet Halk Parti'li iki kardeş belediye olarak başlatmış olduğumuz bu proje ile öncelikle israfı önlemiş olacağız. Hayvanseverlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek.

HEM BARINAĞIMIZDAKİ HEM DE İLİMİZDEKİ HAYVANLARIMIZI BESLEMİŞ OLACAĞIZ

Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Tesisimizde hayvanseverleri de ağırlayarak üretimini yapacağımız tesiste günde 200 kilogram, ayda yaklaşık 6 tona kadar üretim yapabileceğiz. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün ilimizdeki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız."

"TESİS, 4 MAKİNEDEN OLUŞUYOR"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ise, tesisin kurulum maliyetini yaklaşık 3 ay gibi bir sürede çıkardığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tesis, 4 makineden oluşuyor. Kırıcı dediğimiz makinede kemik ve benzeri sert yiyecekleri kırıyoruz. Daha sonra katmak istediğimiz ürünleri mayalanma sürecine alıyoruz. Yaklaşık 12 saat sonra genellikle makine içine koyduğumuz ürünlerin yarı oranında bir mama elde etmiş olacağız. Buradan çıkan ürünleri daha sonra palet yapım makinelerinde işliyoruz.

Son kullanma tarihini de uzatmak amacıyla kurutma makinelerinde bu ürünleri kurutuyoruz. İçerisine ne koyduğumuzu bildiğimiz için can dostlarımıza güvenli bir yiyecek hazırlamış olacağız. Dördüncü aydan itibaren de Bilecik Belediyesi olarak tasarruf yapmış olacağız. Bu proje ile can dostlarımız mutlu, bizler mutlu ve sizler de son derece güzel bir uygulamayı başlatmış olduğunuz için mutlu olacaksınız. Bu anlamlı projede bizlerle paydaş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum’"

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor!
GÜNDEM Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi ...
Toz fırtınası 3 kenti vurdu!
GÜNDEM Toz fırtınası 3 kenti vurdu!
Son dakika: Kılıçdaroğlu Özdağ'ı ziyaret ediyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Özdağ'ı ziyaret etti
Dehşet anı kamerada... Son dakika: Bursa'da 3 kişi trafik kazasında böyle can verdi! - Bursa haberleri
GÜNDEM Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!
Hava durumu son dakika: 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı!
GÜNDEM 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 ...
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
GÜNDEM İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
GÜNDEM İzmir'de yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı
GÜNDEM Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı
Erzincan'da çiftçilere 1 milyon 100 bin fide
GÜNDEM Erzincan'da çiftçilere 1 milyon 100 bin fide
Tavan çökünce midye kabukları ortaya çıktı!
GÜNDEM Tavan çökünce midye kabukları ortaya çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.