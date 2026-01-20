Habertürk
        Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        İş yerindeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Bilecik'te bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Duman dolan binada mahsur kalanlar merdivenli araçlarla balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahalede bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 01:37 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:37
        İş yerindeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Caddeyi trafiğe kapatan güvenlik güçleri, çevrede önlem aldı.

        Duman dolan binada mahsur kalanlar merdivenli araçlarla balkonlardan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

        Öte yandan binanın giriş katındaki başka bir iş yerinde bulunan evcil hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #bilecik
        #Bilecik haber
        #yerel haber
        #yangın
