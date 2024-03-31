Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bilecik Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bilecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bilecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bilecik yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL