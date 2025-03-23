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        Haberler Dünyadan Bilet satışlarında hayal kırıklığı yaşayan Katy Perry turne konserlerini iptal edebilir - magazin haberleri

        Bilet satışlarında hayal kırıklığı yaşayan Katy Perry turne konserlerini iptal edebilir

        Dünya turnesi için geri sayımda olan Katy Perry, turne biletlerinin büyük bir kısmını satamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:32
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        Konser biletleri satılmadı
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        Ünlü şarkıcı Katy Perry, bilet satışlarının düşük olması nedeniyle bazı konserlerini iptal edebilir. Ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adını verdiği turnesinin bilet satış rakamları, beklentinin altında kaldığı için bazı konserlerini yapmayacağı düşünülüyor.

        Turne kapsamında tam 83 şehirde konser verecek olan 40 yaşındaki ABD'li yıldız, ilk konserini 23 Nisan'da Mexico City'de, son konserini de 11 Kasım'da Madrid'de verecek.

        Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya'yı kapsayan konserler verecek olan Katy Perry'nin geçen ay itibarıyla satışa çıkan 13 Mayıs'ta yapılması planlanan Minneapolis konseri için koltukların yüzde 70'i satılmadı. Kuzey Carolina, Raleigh'deki bir konser için koltukların yüzde 60'ı boş. Prag ve Budapeşte gibi bazı Avrupa şehirlerinde de çok az bilet satıldığı öğrenildi.

        Katy Perry, 'Eras' adlı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift ile karşılaştırıldı.

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        #Katy Perry
        #konser
        #turne
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