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Biletler tükendi, kapasite yarıya düştü

Koronavirüs vakalarının artmasıyla uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde İstanbul’a dönüşler için otogarda bilet telaşı başladı. Yüzde 100 kapasiteyle bilet satan seyahat firmaları, kademeli normalleşmede kapasitenin yüzde 50’si kadar yolcu kısıtlaması gelince ne yapacağını şaşırdı.

Biletler tükendi, kapasite yarıya düştü
İHA

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak. Tam kapanma öncesinde İstanbul’dan ayrılanlar için dönüş yolculuklarına erken saatlerde başlayacak. Durum böyle olunca İstanbul’a dönüşlerde bilet bulmak da güçleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş biletlerinin tükenmeye yakın olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirlerarası seyahatlerin yüzde 50 yolcu kapasitesiyle yapılacağı duyuruldu. Biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firma yetkilileri ise oluşan yeni durumla ne yapacağını şaşırdı. Yolculara biletleri iade edeceklerini söyleyen yetkililer, bilet fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti.

“Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda”

Taleplerin oldukça yoğun olduğunu söyleyen firma yetkilisi Halis Tekin, “Biz İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Bölgemiz en az 10 firmadan ibaret. Her firmada 4-5 otobüs Allah izin verirse yarın Hatay’dan İstanbul’a sefer alacak. Şu an bilet yok. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. İlk bir hafta doluluk oranı yüzde 70-80 arasında olur” şeklinde konuştu.

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