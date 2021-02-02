Bilgi manipülasyonu anlaşılır mı?

Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta finansal bilgi manipülasyonu bu alanda dünya ve Türkiye'de şirketlerin durumu masaya yatırılıyor. Finansal bilgi manipülasyonunun nedenleri amaçları ve yöntemleri ve sonuçları ele alınıyor. Programın konuğu Sermaye Piyasası Kurulu'nda 4 ayrı dairede başkanlık yapan Dr. Cemal Küçüksözen. Küçüksözen, finansal bilgi manipülasyonu çeşitlerini açıklarken yatırımcıların hangi kanallardan bilgilendirildiğini ve bu bilgilendirmenin önemini anlatıyor. Küçüksözen ayrıca son günlerin popüler konusu Gamestop'a farklı bir bakış açısı getiriyor. Ayrıca uluslararası piyasalarda gündem olan işlem platformu Robinhood Markets Inc'nin iç yüzünü yatırımcılar için açıklıyor.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU BİLGİ NEDEN ÖNEMLİ?

Programda yatırımcıların doğru bilgilendirilmesinin neden önemli olduğu ve hangi kanallardan yapıldığı bilgileri verilirken yatırımcılara doğru bilgi aktarılması için ne tür düzenleme ve uygulamaların yapıldığı ifade ediliyor. "Finansal bilgilere kim ne zaman ulaşmalı, periyodik bilgilendirme doğru yapılıyor mu, analistlerin kar tahminleri nasıl olmalı" sorularına cevap aranan programda finansal bilgilerin doğru olduğu ve bunlara güvenildiği ülkelerde bu güvenin olmasının sonuçları irdeleniyor.