25 Mayıs 2026 tarihli ve 33264 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar arasında en dikkat çeken gelişmelerden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, daha önce alınan “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması” yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Böylece üniversitenin yeniden faaliyet göstermesinin önü açılmış oldu. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte detaylar...
25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11387 sayılı kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.
İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.
Karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11387)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11388)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/144, 145, 146)
YÖNETMELİKLER
–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mudanya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2023/128, K: 2026/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2026/50, K: 2026/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/252, K: 2026/71 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri