Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bilgi Üniversitesi açıldı mı? 25 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

        25 Mayıs Resmi Gazete kararları yayımlandı! Bilgi Üniversitesi açıldı mı?

        25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Böylece üniversiteye yeniden faaliyet izni verilmiş oldu. Resmi Gazete'de ayrıca çeşitli atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı. İşte 25 Mayıs Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        25 Mayıs 2026 tarihli ve 33264 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar arasında en dikkat çeken gelişmelerden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, daha önce alınan “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması” yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. Böylece üniversitenin yeniden faaliyet göstermesinin önü açılmış oldu. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte detaylar...

        2

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAPATMA KARARI İPTAL EDİLDİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı

        Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan faaliyet izninin kaldırılması kararı iptal edildi.

        25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11387 sayılı kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

        Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.

        3

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

        İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

        Karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.

        4

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11387)

        –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11388)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/144, 145, 146)

        YÖNETMELİKLER

        –– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mudanya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2023/128, K: 2026/36 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2026/50, K: 2026/49 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/252, K: 2026/71 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. MHP lideri Bahçeli, "Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenip çözüm üretme sanatıdır. Siyaset bir koşu parkuru, çıkar yarışı değildir. Milletin acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olması mümkün değil...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi