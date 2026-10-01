5 yılda maaşını 6 katına çıkardı: Yöntemini açıkladı!

Çalışanların kariyerlerini ilerletmek için aynı şirkette yükselmeyi mi yoksa yeni fırsatların peşinden gitmeyi mi tercih etmesi gerektiği uzun süredir tartışılıyor. Hindistan'da yaşayan Shrasti Chaudhary'nin sosyal medyada anlattığı kariyer yolculuğu ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. İş hayatına yıllık 5 lakh rupi maaşla başladığını belirten Chaudhary, beş yıl içerisinde dört farklı şirkette çalışarak gelirini yaklaşık altı katına çıkardığını öne sürdü. Ona göre bu yükselişte belirleyici olan yıllık performans zamlarından çok, doğru zamanda yapılan iş değişiklikleri oldu.

İLK İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE MAAŞI İKİYE KATLANDI

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Chaudhary, kariyerine yıllık 5 lakh rupiyle başladığını, ilk şirket değişikliğinde ise maaşının yüzde 100 arttığını söyledi. Böylece ilk iş değişikliği, kariyerindeki en büyük ücret sıçramalarından biri oldu.

SONRAKİ GEÇİŞLERDE YÜZDE 30-50 ARTIŞ

İlk değişikliğin ardından da aynı stratejiyi sürdürdüğünü anlatan genç çalışan, sonraki şirket geçişlerinde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen maaş artışları elde ettiğini belirtti.

BEŞ YILDA DÖRT FARKLI ŞİRKETTE ÇALIŞTI

Chaudhary'nin paylaşımına göre kariyerinin ilk beş yılında toplam dört farklı şirkette görev yaptı. Bu süreç sonunda başlangıç maaşının yaklaşık altı katı seviyesinde kazanca ulaştığını ifade etti.

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“YÜZDE 10'LUK ZAMLARLA OLMADI”

Chaudhary, gelirindeki büyük artışın şirket içindeki rutin performans zamlarıyla gerçekleşmediğine özellikle dikkat çekti. İş değiştirirken yapılan yeni maaş görüşmelerinin kazanç artışında daha belirleyici olduğunu savundu.

SIK İŞ DEĞİŞTİRMESİ ELEŞTİRİLDİ

Genç çalışan, çevresinden sık sık aynı şirkette daha uzun süre kalması gerektiği yönünde tavsiyeler aldığını da anlattı. İş değişikliklerinin özgeçmişinde olumsuz bir izlenim yaratabileceği konusunda uyarıldığını söyledi.

MÜLAKATLARDA AYNI SORUYLA KARŞILAŞTI

Chaudhary'ye göre iş görüşmelerinde kendisine neden bu kadar sık şirket değiştirdiği soruldu. Bu soruya kariyerinde ve gelirinde ilerlemek istediğini söyleyerek yanıt verdiğini, buna rağmen yeni iş teklifleri alabildiğini belirtti.

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ÇALIŞANLARA “PİYASA DEĞERİNİZİ KONTROL EDİN” ÖNERİSİ

Chaudhary'nin dikkat çektiği bir diğer konu ise çalışanların kendi piyasa değerlerini düzenli olarak öğrenmesi. Yakın zamanda iş değiştirmeyi düşünmeyen çalışanların bile belirli aralıklarla iş görüşmelerine katılabileceğini savunuyor.

“1,5-2 YILDA BİR PİYASAYA BAKIN”

Genç çalışan, yaklaşık 1,5-2 yılda bir piyasadaki maaş seviyelerinin kontrol edilmesini önerdi. Böylece kişinin mevcut maaşının sahip olduğu deneyim ve becerilerle uyumlu olup olmadığını daha somut verilerle görebileceğini ifade etti.

HİNDİSTAN'DA YILLIK ZAMLAR YÜZDE 9 SEVİYESİNDE

Chaudhary'nin anlattığı yüksek oranlar, Hindistan'daki genel yıllık ücret artışlarının oldukça üzerinde. EY'nin 2026 ücret araştırması, Hindistan genelindeki ortalama maaş artışının bu yıl yaklaşık yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor.

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AON ARAŞTIRMASI DA BENZER TABLO ORTAYA KOYDU

Aon'un 1.400'den fazla şirketi ve 45 sektörü kapsayan araştırmasında da Hindistan'daki ortalama maaş artışının 2026'da yüzde 9,1 olması öngörüldü. 2025'te gerçekleşen ortalama artış ise yüzde 8,9 olarak kaydedildi.

BAZI BECERİLER DAHA YÜKSEK ÜCRET GETİRİYOR

EY'nin araştırmasına göre yapay zekâ, makine öğrenmesi, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi alanlardaki uzmanlıklar, şirketlerin ücret politikalarında daha fazla önem kazanıyor. Bu tür kritik beceriler için ücret primlerinin yüzde 30-40 seviyelerine ulaşabildiği belirtiliyor.

HER İŞ DEĞİŞİKLİĞİ AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

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Chaudhary'nin deneyimi dikkat çekici olsa da her sektörün, pozisyonun ve çalışanın koşulları farklı. İş değişikliğinin maaş artışı sağlaması; deneyim, uzmanlık alanı, iş gücü talebi, müzakere gücü ve şirketlerin ücret politikaları gibi çok sayıda etkene bağlı.

HİKAYE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA DAYANIYOR

Times of India, Chaudhary'nin maaşı ve kariyer geçmişine ilişkin açıklamalarının Instagram'da paylaştığı kişisel bilgilere dayandığını ve söz konusu rakamların bağımsız olarak doğrulanmadığını belirtiyor. Bu nedenle yaklaşık altı katlık artış, Chaudhary'nin kendi beyanı olarak değerlendirilmeli.