Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler! 5 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 5 Kasım Perşembe günü, Afyonkarahisar, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu? İşte, 5 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Afyonkarahisar, Adana ve Manisa 5 Kasım Perşembe gece saatlerinde sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Kasım 2026 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Saat 03:23’te Afyonkarahisar, saat 03:41’de Adana’da 3.8, saat 04:34’te Adana’da 3.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Saat 05:01’te Manisa’da 2.8, saat 05:19’da da 2.8 ile sallandı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.11.05 05:19:20 39.2168 27.8005 5.1 -.- 2.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 05:01:57 39.2163 27.8090 7.2 -.- 3.0 2.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 04:56:25 37.5462 35.6088 11.5 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:41:19 38.7823 37.2628 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.11.05 04:37:49 38.6215 43.4178 1.1 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2026.11.05 04:34:47 37.5417 35.6135 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:25:00 37.5003 35.6212 11.2 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:24:46 36.6528 25.7155 2.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.05 04:03:58 37.5432 35.6292 7.1 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:00:41 37.4812 35.6452 12.8 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:41:51 37.5367 35.6253 5.5 -.- 3.9 3.8 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:23:16 37.9980 30.0728 6.0 -.- 4.0 3.9 GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.05 02:50:43 38.6452 44.5700 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2026.11.05 02:32:28 40.7990 31.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.11.05 02:21:20 38.4482 28.1472 10.1 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026.11.05 01:38:56 37.8803 36.6690 7.8 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.05 01:25:26 38.5507 38.0112 8.3 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.11.05 01:09:58 37.6912 36.1158 5.4 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.11.05 00:21:49 36.4155 34.7042 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.05 00:06:59 37.7103 36.1028 5.8 -.- 2.0 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 00:04:19 39.2653 28.9705 8.6 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
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