Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler! 5 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler! 5 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 5 Kasım Perşembe günü, Afyonkarahisar, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu? İşte, 5 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Afyon, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler!

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Afyonkarahisar, Adana ve Manisa 5 Kasım Perşembe gece saatlerinde sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Kasım 2026 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Saat 03:23’te Afyonkarahisar, saat 03:41’de Adana’da 3.8, saat 04:34’te Adana’da 3.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Saat 05:01’te Manisa’da 2.8, saat 05:19’da da 2.8 ile sallandı.

        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.05 05:19:20 39.2168 27.8005 5.1 -.- 2.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
        2026.11.05 05:01:57 39.2163 27.8090 7.2 -.- 3.0 2.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
        2026.11.05 04:56:25 37.5462 35.6088 11.5 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 04:41:19 38.7823 37.2628 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
        2026.11.05 04:37:49 38.6215 43.4178 1.1 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
        2026.11.05 04:34:47 37.5417 35.6135 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 04:25:00 37.5003 35.6212 11.2 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 04:24:46 36.6528 25.7155 2.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.11.05 04:03:58 37.5432 35.6292 7.1 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 04:00:41 37.4812 35.6452 12.8 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 03:41:51 37.5367 35.6253 5.5 -.- 3.9 3.8 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 03:23:16 37.9980 30.0728 6.0 -.- 4.0 3.9 GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.11.05 02:50:43 38.6452 44.5700 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
        2026.11.05 02:32:28 40.7990 31.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
        2026.11.05 02:21:20 38.4482 28.1472 10.1 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) İlksel
        2026.11.05 01:38:56 37.8803 36.6690 7.8 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.11.05 01:25:26 38.5507 38.0112 8.3 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
        2026.11.05 01:09:58 37.6912 36.1158 5.4 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
        2026.11.05 00:21:49 36.4155 34.7042 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.05 00:06:59 37.7103 36.1028 5.8 -.- 2.0 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.05 00:04:19 39.2653 28.9705 8.6 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.﻿

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-11-05 06:25:32 38.29983 37.81333 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)  
        2026-11-05 05:59:34 37.57933 35.6105 7.01 ML 1.2 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 05:53:40 37.56483 35.62467 6.82 ML 1.4 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 05:38:52 39.21217 27.808 6.99 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)  
        2026-11-05 05:32:02 39.0795 28.1925 7.02 ML 1.2 Gördes (Manisa)  
        2026-11-05 05:29:43 39.21333 27.818 9.25 ML 2.3 Kırkağaç (Manisa)  
        2026-11-05 05:25:07 38.4765 39.5005 6.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)  
        2026-11-05 05:19:20 39.21867 27.79017 11.37 ML 2.7 Soma (Manisa)  
        2026-11-05 05:18:32 39.11167 28.208 6.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)  
        2026-11-05 05:15:47 39.07667 28.24617 7.0 ML 1.0 Gördes (Manisa)  
        2026-11-05 05:01:56 39.214 27.80883 10.21 ML 2.9 Kırkağaç (Manisa)  
        2026-11-05 04:56:26 37.55967 35.6185 11.7 ML 1.5 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 04:55:55 38.08183 38.28933 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)  
        2026-11-05 04:41:18 38.82033 37.26067 4.8 ML 2.1 Gürün (Sivas)  
        2026-11-05 04:37:49 38.6015 43.47417 7.0 ML 2.0 Tuşba (Van)  
        2026-11-05 04:34:48 37.53033 35.62283 9.55 ML 3.1 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 04:33:05 37.56383 35.622 7.82 ML 1.9 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 04:32:43 36.37683 28.5235 30.12 ML 1.7 Akdeniz - [40.82 km] Ortaca (Muğla)  
        2026-11-05 04:03:59 37.55933 35.62117 7.01 ML 2.1 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 04:00:42 37.5525 35.641 7.1 ML 2.3 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 03:41:52 37.55983 35.62267 10.94 ML 3.8 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 03:28:00 39.04883 40.423 7.05 ML 0.9 Merkez (Bingöl)  
        2026-11-05 03:23:17 37.99333 30.09133 7.02 MW 4.1 Dinar (Afyonkarahisar)  
        2026-11-05 03:11:56 38.20333 36.89233 7.01 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)  
        2026-11-05 03:06:26 39.2385 28.95417 7.44 ML 0.8 Simav (Kütahya)  
        2026-11-05 03:02:02 37.973 30.09767 6.98 ML 1.2 Dinar (Afyonkarahisar)  
        2026-11-05 02:50:41 38.6015 44.8215 6.74 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.07 km] Başkale (Van)  
        2026-11-05 02:46:50 38.13733 38.10867 7.12 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)  
        2026-11-05 02:44:18 38.58383 38.091 6.99 ML 0.8 Yazıhan (Malatya)  
        2026-11-05 02:32:30 40.765 31.565 8.51 ML 1.5 Merkez (Bolu)  
        2026-11-05 02:22:10 38.47233 28.09067 7.02 ML 1.4 Salihli (Manisa)  
        2026-11-05 02:21:21 38.46133 28.10633 6.95 ML 1.4 Salihli (Manisa)  
        2026-11-05 01:45:23 37.60633 35.88667 6.98 ML 1.0 Kozan (Adana)  
        2026-11-05 01:38:56 37.874 36.694 7.08 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
        2026-11-05 01:25:28 38.58233 38.11517 6.99 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)  
        2026-11-05 01:09:59 37.70517 36.11 7.14 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)  
        2026-11-05 00:07:00 39.22583 28.96717 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)  
        2026-11-05 00:06:59 37.74017 36.15167 7.01 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)  
        2026-11-05 00:04:20 39.23133 28.95817 7.83 ML 1.1 Simav (Kütahya)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.﻿

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!

        Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r...
        #Deprem
        #AFAD
        #Kandilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda