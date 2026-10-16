Avrupa’nın en az bilinen gizli cenneti: Ne pasaport gerekiyor ne vize, sadece kimlikle gidebilirsiniz!

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin aklına ilk olarak pasaport ve vize işlemleri gelse de bazı ülkeler için bu süreç çok daha kolay. Romanya ile Ukrayna arasında yer alan Moldova, Türk vatandaşlarına yeni tip çipli kimlik kartıyla seyahat imkanı sunuyor. Başkent Kişinev’den kayalara oyulmuş manastırlara, kilometrelerce uzanan yer altı mahzenlerinden tarihi bölgelere kadar ülke, farklı bir gezi rotası arayanların ilgisini çekiyor.

MOLDOVA’YA KİMLİKLE GİTMEK MÜMKÜN

Türkiye ile Moldova arasındaki kimlikle seyahat uygulaması 19 Şubat 2019’da başladı. Bu kapsamda Türk vatandaşları, gerekli giriş koşullarını karşılamaları halinde yeni tip çipli T.C. kimlik kartlarıyla Moldova’ya pasaport ve vize olmadan gidebiliyor.

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Ülkede 180 gün içinde toplam 90 güne kadar kalınabiliyor. Ancak sınır görevlileri seyahat amacı, konaklama ve dönüş planı gibi konularda ek belge talep edebiliyor. Kimlikle seyahat hakkı Moldova’ya giriş için geçerli olduğundan başka bir ülkeye geçiş yapmayı planlayanların pasaport koşullarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

BAŞKENT KİŞİNEV’DEN KAYALARA OYULMUŞ MANASTIRA

Moldova gezisinin ilk durağı başkent Kişinev olabilir. Geniş parkları, meydanları ve müzeleriyle öne çıkan şehir, birkaç günlük gezi programına sığabilecek duraklar sunuyor.

Başkentten uzaklaştıkça ülkenin farklı bir yüzü ortaya çıkıyor. Orheiul Vechi, kayalara oyulmuş manastırı ve Raut Nehri vadisine uzanan manzarasıyla Moldova’nın dikkat çeken tarihi bölgeleri arasında yer alıyor. Tarih ve doğayı bir arada görmek isteyenler için bu bölge, gezi planına eklenebilecek duraklardan biri.

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YER ALTINDA KİLOMETRELERCE UZANAN MAHZENLER

Moldova’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de yer altına uzanan geniş şarap mahzenleri. Cricova ve Mileștii Mici, kilometrelerce devam eden tünelleriyle tanınıyor.

Özellikle Mileștii Mici’nin geniş yer altı galerileri dikkat çekerken Cricova da tüneller boyunca uzanan mahzenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu noktaları görmek isteyenlerin ziyaret ve rezervasyon koşullarını önceden kontrol etmesi gerekiyor.

İSTANBUL’DAN KİŞİNEV’E DİREKT UÇUŞ VAR

İstanbul ile Moldova’nın başkenti Kişinev arasında direkt uçuş seçenekleri bulunuyor. Uçuş süresi ve sefer sıklığı hava yolu şirketine ve uçuş programına göre değişebiliyor. Bilet fiyatları da seyahat tarihi ve rezervasyon zamanına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

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Moldova’ya gitmeyi düşünenlerin seyahat öncesinde uçuş seçeneklerini karşılaştırması ve güncel giriş koşullarını resmî kaynaklardan teyit etmesi önem taşıyor. Böylece hem kimlikle seyahat şartları hem de sınırda talep edilebilecek belgeler hakkında güncel bilgi edinilebiliyor.