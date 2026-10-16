Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Avrupa’nın en az bilinen gizli cenneti: Ne pasaport gerekiyor ne vize, sadece kimlikle gidebilirsiniz!

        Avrupa’nın en az bilinen gizli cenneti: Ne pasaport gerekiyor ne vize, sadece kimlikle gidebilirsiniz!

        Yurt dışı tatili için pasaport çıkarmak ve vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenlere Doğu Avrupa'dan bir alternatif var. Türk vatandaşları, belirli koşulları karşılamaları halinde yeni tip çipli kimlik kartıyla Moldova'ya gidebiliyor. Üstelik ülkede tarihi manastırlardan sıra dışı yer altı mahzenlerine kadar keşfedilecek pek çok yer bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa'nın en az bilinen gizli cenneti

        Yurt dışına çıkmak isteyenlerin aklına ilk olarak pasaport ve vize işlemleri gelse de bazı ülkeler için bu süreç çok daha kolay. Romanya ile Ukrayna arasında yer alan Moldova, Türk vatandaşlarına yeni tip çipli kimlik kartıyla seyahat imkanı sunuyor. Başkent Kişinev’den kayalara oyulmuş manastırlara, kilometrelerce uzanan yer altı mahzenlerinden tarihi bölgelere kadar ülke, farklı bir gezi rotası arayanların ilgisini çekiyor.

        MOLDOVA’YA KİMLİKLE GİTMEK MÜMKÜN

        Türkiye ile Moldova arasındaki kimlikle seyahat uygulaması 19 Şubat 2019’da başladı. Bu kapsamda Türk vatandaşları, gerekli giriş koşullarını karşılamaları halinde yeni tip çipli T.C. kimlik kartlarıyla Moldova’ya pasaport ve vize olmadan gidebiliyor.

        REKLAM

        Ülkede 180 gün içinde toplam 90 güne kadar kalınabiliyor. Ancak sınır görevlileri seyahat amacı, konaklama ve dönüş planı gibi konularda ek belge talep edebiliyor. Kimlikle seyahat hakkı Moldova’ya giriş için geçerli olduğundan başka bir ülkeye geçiş yapmayı planlayanların pasaport koşullarını ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

        BAŞKENT KİŞİNEV’DEN KAYALARA OYULMUŞ MANASTIRA

        Moldova gezisinin ilk durağı başkent Kişinev olabilir. Geniş parkları, meydanları ve müzeleriyle öne çıkan şehir, birkaç günlük gezi programına sığabilecek duraklar sunuyor.

        Başkentten uzaklaştıkça ülkenin farklı bir yüzü ortaya çıkıyor. Orheiul Vechi, kayalara oyulmuş manastırı ve Raut Nehri vadisine uzanan manzarasıyla Moldova’nın dikkat çeken tarihi bölgeleri arasında yer alıyor. Tarih ve doğayı bir arada görmek isteyenler için bu bölge, gezi planına eklenebilecek duraklardan biri.

        REKLAM

        YER ALTINDA KİLOMETRELERCE UZANAN MAHZENLER

        Moldova’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de yer altına uzanan geniş şarap mahzenleri. Cricova ve Mileștii Mici, kilometrelerce devam eden tünelleriyle tanınıyor.

        Özellikle Mileștii Mici’nin geniş yer altı galerileri dikkat çekerken Cricova da tüneller boyunca uzanan mahzenleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu noktaları görmek isteyenlerin ziyaret ve rezervasyon koşullarını önceden kontrol etmesi gerekiyor.

        İSTANBUL’DAN KİŞİNEV’E DİREKT UÇUŞ VAR

        İstanbul ile Moldova’nın başkenti Kişinev arasında direkt uçuş seçenekleri bulunuyor. Uçuş süresi ve sefer sıklığı hava yolu şirketine ve uçuş programına göre değişebiliyor. Bilet fiyatları da seyahat tarihi ve rezervasyon zamanına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

        REKLAM

        Moldova’ya gitmeyi düşünenlerin seyahat öncesinde uçuş seçeneklerini karşılaştırması ve güncel giriş koşullarını resmî kaynaklardan teyit etmesi önem taşıyor. Böylece hem kimlikle seyahat şartları hem de sınırda talep edilebilecek belgeler hakkında güncel bilgi edinilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 14 Ekim 2026 (ABD Yemen'e Askeri Müdahalede Bulunacak Mı?)

        ABD – İsrail Yemen'de savaşa girecek mi? ABD Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Türkiye'nin Mekke İttifakı'na desteğinin çerçevesi ne? Mekke İttifakı Riyad'ı nasıl destekleyecek? Karadeniz'e savaşı kim sıçratmak istiyor? Rusya NATO ülkelerine saldırır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Akad...
        #pasaport
        #vize
        #SEYAHAT
        #Moldova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu
        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"