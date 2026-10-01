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        Haberler Bilgi Yaşam Bu köyde evlerin kapısı yok: Yüzlerce yıllık geleneğin nedeni şaşırtıyor

        Bu köyde evlerin kapısı yok: Yüzlerce yıllık geleneğin nedeni şaşırtıyor

        Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur köyü, evlerinde kapı ve kilit kullanmama geleneğiyle dikkat çekiyor. Köylüler bu sıra dışı yaşam biçimini, Tanrı Shani'nin kendilerini hırsızlık ve kötülüklerden koruduğuna yönelik inançlarıyla açıklıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Bu köyde evlerin kapısı yok!

        Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Ahilyanagar bölgesinde bulunan Shani Shingnapur, dünyadaki en sıra dışı yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Köyde birçok evde geleneksel anlamda kapı ve kilit bulunmuyor. Maharashtra Turizm Dairesi de köyü "kapısız evleri" ile tanımlarken, yerel halkın bu geleneği Tanrı Shani'nin köyü koruduğuna yönelik güçlü inancıyla sürdürdüğünü aktarıyor. Yüzlerce yıldır devam ettiği belirtilen bu alışkanlık yalnızca evlerle sınırlı değil; köydeki bazı iş yerlerinde de aynı anlayışın izleri görülüyor.

        KÖYDEKİ EVLERDE KAPI GELENEĞİ YOK

        Shani Shingnapur'u diğer köylerden ayıran en dikkat çekici özellik, çok sayıda evin kapısız olarak inşa edilmesi. Bazı yapılarda yalnızca giriş boşluğu ya da mahremiyet amacıyla kullanılan perde bulunuyor.

        BU GELENEK İNANCA DAYANIYOR

        Köylüler, Hindu inancında Satürn gezegeniyle ilişkilendirilen Tanrı Shani'nin köyü koruduğuna inanıyor. Yerel inanışa göre hırsızlık yapan kişinin Shani tarafından cezalandırılacağı düşünülüyor.

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        HER ŞEY SİYAH BİR TAŞLA BAŞLADIĞINA İNANILIYOR

        Köyde anlatılan efsaneye göre yıllar önce şiddetli yağmurun ardından Panasnala Nehri çevresinde büyük siyah bir taş bulundu. Köylüler bu taşın Tanrı Shani'nin sembolü olduğuna inanmaya başladı.

        TAPINAĞIN ÜZERİNDE DE ÇATI BULUNMUYOR

        Shani Shingnapur Tapınağı'ndaki yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki siyah taş açık havada bulunuyor. Maharashtra Turizm Dairesi, tapınağın geleneksel bir kapalı kutsal alanının bulunmamasını bölgenin en belirgin özelliklerinden biri olarak gösteriyor.

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        KAPISIZ YAŞAM NESİLLERDİR DEVAM EDİYOR

        Köyün kapı ve kilit kullanmama geleneğinin nesiller boyunca sürdürüldüğü belirtiliyor. Modern yaşamın getirdiği değişikliklere rağmen bu kültürel özellik Shani Shingnapur'un kimliğinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

        SADECE EVLER DEĞİL, DÜKKANLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

        Maharashtra Turizm Dairesinin tanıtımında, köydeki evlerin yanı sıra bazı dükkanların da geleneksel kilit kullanımından uzak olduğu belirtiliyor. Bu durum, güven anlayışının günlük yaşamın farklı alanlarına yayıldığını gösteriyor.

        KÖYE BANKA AÇILMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

        Shani Shingnapur'un sıra dışı geleneği geçmişte bankacılık sektörüne de yansıdı. Köyde faaliyet gösteren banka şubesi, yerel kültüre uygun güvenlik uygulamaları nedeniyle uluslararası basında gündeme geldi. Ancak banka kasası gibi kritik alanlarda güvenlik önlemlerinin tamamen ortadan kalkmadığı da aktarılmıştı.

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        POLİS MERKEZİ BİLE GELENEKTEN ETKİLENDİ

        2015 yılında köyde açılan polis merkezinin nezarethanesinde klasik kilit sistemi yerine somun ve cıvata kullanılan bir sistem tercih edildiği bildirilmişti. Bu ayrıntı, köyün kapı ve kilit konusundaki geleneğinin kamusal yapılara kadar uzandığını gösteren ilginç örneklerden biri oldu.

        "HİÇ SUÇ YOK" İDDİASINA TEMKİNLİ YAKLAŞMAK GEREKİYOR

        Maharashtra Turizm Dairesinin bazı tanıtım materyallerinde köyde resmi olarak hırsızlık bildirilmediği ifade ediliyor. Ancak geçmiş haberlerde köyün bağlı olduğu polis merkezinin farklı suç kayıtları tuttuğu da görülüyor. Bu nedenle köyün tamamen suçsuz olduğu şeklindeki iddiaları, bölgenin kültürel anlatısının bir parçası olarak değerlendirmek daha doğru.

        KÖY BUGÜN DE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

        Shani Shingnapur bugün hem dini hem de kültürel özellikleri nedeniyle ziyaret edilen bir yer. Maharashtra Turizm Dairesine göre özellikle cumartesi günleri ve dini açıdan önemli tarihlerde tapınağa çok sayıda ziyaretçi geliyor.

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        SHİRDİ'YE YAKIN KONUMDA BULUNUYOR

        Köy, Hindistan'ın önemli dini merkezlerinden Shirdi'ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ahmednagar'a olan yakınlığı da Shani Shingnapur'u bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri haline getiriyor.

        KAPISIZ EVLER KÖYÜN SİMGESİ HALİNE GELDİ

        Modern güvenlik sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemde Shani Shingnapur'daki kapısız evler, yüzlerce yıllık inanç ve geleneklerin günlük yaşamı nasıl şekillendirebildiğini gösteriyor. Köyün bugün dünya çapında tanınmasının en önemli nedenlerinden biri de bu sıra dışı yaşam biçimi olmaya devam ediyor.

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