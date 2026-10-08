Dünyanın en iyi tatlısı seçildi: Zirvede Türk lezzeti var

Dünya mutfaklarının en sevilen tatlıları arasında yapılan yeni sıralama, Türk mutfağı açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Geleneksel yemekleri ve yerel lezzetleri tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas'ın 2025/2026 değerlendirmesinde 2 bin 274 farklı tatlı, 97 bin 422 geçerli kullanıcı puanı üzerinden sıralandı. İtalyan dondurmasından Fransız kreplerine, Portekiz keklerinden İngiliz tatlılarına kadar birçok ünlü lezzetin bulunduğu listede Türkiye ilk sırayı aldı. Listenin zirvesindeki tatlı ise Hatay'ın dünyaca tanınan lezzeti Antakya künefesi oldu.

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI ANTAKYA KÜNEFESİ OLDU

TasteAtlas'ın dünyanın en iyi 100 tatlısını belirlediği sıralamada Antakya künefesi, 5 üzerinden 4,51 puanla birinci seçildi. Hatay'a özgü bu geleneksel tatlı, İngiltere'nin kaymaklı dondurmasını ve İtalya'nın fıstıklı gelatosunu geride bıraktı. Listenin ilk sırasında yer alan künefe, Türkiye'nin zengin tatlı kültürünü uluslararası gastronomi dünyasında bir kez daha öne çıkardı.

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İLK 10'DA ÜÇ TÜRK TATLISI VAR

Sıralamanın dikkat çeken sonuçlarından biri de Türkiye'nin ilk 10'da üç farklı tatlıyla temsil edilmesi oldu. Antakya künefesi birinci sıraya yerleşirken Gaziantep baklavası 4,42 puanla beşinci, fıstıklı sarma ise aynı puanla altıncı sırada kendine yer buldu. Böylece Türkiye, listenin ilk 10 basamağında birden fazla geleneksel lezzeti bulunan ülkeler arasında öne çıktı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI

TasteAtlas'ın 2025/2026 değerlendirmesine göre ilk 10 sırada yer alan tatlılar şöyle:

1 - Antakya künefesi - Türkiye - 4,51 puan

2 - Clotted cream ice cream - İngiltere - 4,49 puan

3 - Gelato al pistacchio - İtalya - 4,45 puan

4 - Strudel - İtalya - 4,45 puan

5 - Gaziantep baklavası - Türkiye - 4,42 puan

6 - Fıstıklı sarma - Türkiye - 4,42 puan

7 - Tembleque - Porto Riko - 4,42 puan

8 - Crêpes sucrées - Fransa - 4,39 puan

9 - Tinginys - Litvanya - 4,39 puan

10 - Pão de Ló de Ovar - Portekiz - 4,39 puan

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KÜNEFEYİ ZİRVEYE TAŞIYAN ÖZELLİKLER

Antakya künefesi, ince tel kadayıf ile tuzsuz peynirin birleşiminden hazırlanan geleneksel bir tatlı olarak biliniyor. Tatlıyı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, kadayıfın iki tarafının da pişirilmesi ve içerisindeki peynirin sıcak servis sırasında uzayan bir kıvama ulaşması. Şerbetin, çıtır kadayıfın ve eriyen peynirin bir araya gelmesiyle oluşan lezzet, Antakya mutfağının en tanınmış simgeleri arasında bulunuyor.

ANTAKYA KÜNEFESİNİN GEÇMİŞİ OSMANLI'YA UZANIYOR

TasteAtlas'ın aktardığı bilgilere göre Antakya künefesinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Yüzyıllar içerisinde bölgenin yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen tatlı, günümüzde Türkiye'nin farklı şehirlerinde hazırlanmasına rağmen özellikle Hatay ile özdeşleşiyor. Antakya künefesi, kendine özgü hazırlama yöntemiyle geleneksel Türk tatlıları arasında ayrı bir yere sahip.

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GAZİANTEP BAKLAVASI DÜNYADA BEŞİNCİ OLDU

Listenin beşinci sırasında Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan tatlılarından Gaziantep baklavası yer aldı. İncecik açılan hamuru, Antep fıstığı ve şerbetiyle hazırlanan baklava, 4,42 puana ulaştı. Gaziantep'in gastronomi kimliğinin önemli parçalarından biri olan baklava, dünya çapında Türk mutfağıyla özdeşleşen lezzetler arasında bulunuyor.

FISTIKLI SARMA İLK 10'A GİRDİ

Türkiye'den listeye giren bir diğer tatlı ise fıstıklı sarma oldu. Yoğun Antep fıstığı kullanımıyla dikkat çeken bu tatlı, kendine özgü yeşil rengi ve ince hamuruyla geleneksel baklava çeşitlerinden ayrılıyor. TasteAtlas'ın değerlendirmesinde 4,42 puana ulaşan fıstıklı sarma, dünyanın en iyi tatlıları arasında altıncı sırayı aldı.

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İTALYA VE İNGİLTERE ZİRVEYİ KAÇIRDI

Listenin ikinci sırasında İngiltere'ye ait kaymaklı dondurma, üçüncü sırasında ise İtalya'nın fıstıklı gelatosu yer aldı. İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesiyle özdeşleşen strudel tatlısı da dördüncü sıraya yerleşti. Avrupa'nın dünyaca tanınan bu tatlılarının Antakya künefesinin gerisinde kalması, sıralamanın dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

TÜRK DONDURMASI DA LİSTEDE

Türkiye'nin başarısı ilk 10'a giren üç tatlıyla sınırlı kalmadı. Geleneksel Türk dondurması, dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında 21'inci sırada yer aldı. Kendine özgü kıvamı ve hazırlanış biçimiyle tanınan dondurma, 4,33 puanla listede kendine yer buldu.

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FIRIN SÜTLAÇ DA İLK 50'DE

Türk mutfağının sütlü tatlılarından fırın sütlaç, sıralamada 45'inci sıraya yerleşti. Pirinç, süt ve şekerle hazırlanan, üzeri fırında kızartılarak servis edilen geleneksel tatlı, 4,26 puan aldı. Böylece Türkiye, şerbetli tatlıların yanı sıra sütlü tatlı kategorisinde de dünyanın en iyi lezzetleri arasında temsil edildi.

KAZANDİBİ VE BAKLAVA DA VAR

Listenin ilerleyen sıralarında Türk mutfağına ait başka tatlılar da bulunuyor. Kazandibi 4,21 puanla 70'inci, genel baklava kategorisi ise 4,20 puanla 77'nci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, dünyanın en iyi 100 tatlısı listesinde toplam yedi farklı tatlıyla temsil edildi.

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SIRALAMA NASIL BELİRLENİYOR?

TasteAtlas, dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel yiyecekleri kullanıcı değerlendirmeleri üzerinden sıralıyor. 2025/2026 dünyanın en iyi tatlıları listesi, platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlı için yapılan 97 bin 422 geçerli puanlamaya dayanıyor. Bu nedenle sonuçlar, uluslararası bir jüri tarafından verilen resmi gastronomi ödülü değil, kullanıcı puanları temel alınarak oluşturulan bir lezzet sıralaması niteliği taşıyor.

TÜRK TATLILARI DÜNYA LİSTESİNDE ÖNE ÇIKTI

Antakya künefesinin birinciliği, Gaziantep baklavasının beşinciliği ve fıstıklı sarmanın altıncılığı, Türk tatlılarının farklı kategorilerdeki başarısını ortaya koydu. Özellikle Hatay ve Gaziantep mutfaklarının ilk 10'daki güçlü temsili, bu iki bölgenin geleneksel tatlılarının uluslararası gastronomi platformlarında gördüğü ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. TasteAtlas'ın 2025/2026 sıralamasında zirveyi Antakya künefesinin almasıyla Türkiye, dünyanın en yüksek puanlı tatlısına ev sahipliği yapan ülke olarak listenin ilk sırasında yer aldı.