Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1. SINIFLAR OKULA BAŞLAMA TARİHİ 2026 | MEB uyum haftası ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

        1. SINIFLAR OKULA BAŞLAMA TARİHİ 2026 | MEB uyum haftası ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

        Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli için "Okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?" soruları gündemdeki yerini korurken; okula ilk kez adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve veliler için ise uyum haftasının tarihi ve derslerin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli için “Okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini korurken; okula ilk kez adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve veliler için ise uyum haftasının tarihi ve derslerin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik kayıt işlemleri Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Öğrencilerin kayıt süreci, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul platformu üzerinden otomatik şekilde gerçekleştirilecek. Velilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadan ilerleyen bu sistemde, yerleştirmeler ikamet adresine en yakın okullara göre planlanacak ve süreç Bakanlık tarafından merkezi olarak yürütülecek.

        İLKOKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLA

        3

        1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yeni eğitim öğretim döneminde, okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanımaları, öğretmenleriyle iletişim kurmaları ve temel alışkanlıkları kazanmaları hedeflenecek.

        4

        Bununla birlikte ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, liselerin hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de kapsamlı rehberlik çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin yeni eğitim ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlamaları, okul kuralları ve işleyişi hakkında bilgi edinmeleri sağlanırken; akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinliklere de yer verilecek.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni haftada hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı
        AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Greenwood'un maliyeti belli oldu!
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        'Elite' yıldızları Türkiye'de
        'Elite' yıldızları Türkiye'de
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!