1. SINIFLAR OKULA BAŞLAMA TARİHİ 2026 | MEB uyum haftası ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?
Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli için "Okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?" soruları gündemdeki yerini korurken; okula ilk kez adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve veliler için ise uyum haftasının tarihi ve derslerin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli için “Okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini korurken; okula ilk kez adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve veliler için ise uyum haftasının tarihi ve derslerin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf ile okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik kayıt işlemleri Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Öğrencilerin kayıt süreci, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul platformu üzerinden otomatik şekilde gerçekleştirilecek. Velilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadan ilerleyen bu sistemde, yerleştirmeler ikamet adresine en yakın okullara göre planlanacak ve süreç Bakanlık tarafından merkezi olarak yürütülecek.
1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni eğitim öğretim döneminde, okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanımaları, öğretmenleriyle iletişim kurmaları ve temel alışkanlıkları kazanmaları hedeflenecek.
Bununla birlikte ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, liselerin hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de kapsamlı rehberlik çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin yeni eğitim ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlamaları, okul kuralları ve işleyişi hakkında bilgi edinmeleri sağlanırken; akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinliklere de yer verilecek.