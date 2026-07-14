1. SINIFLAR OKULA BAŞLAMA TARİHİ 2026 | MEB uyum haftası ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli için “Okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini korurken; okula ilk kez adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve veliler için ise uyum haftasının tarihi ve derslerin ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.