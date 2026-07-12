Televizyon ekranlarında 11 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının reyting performansı netleşiyor. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler, Total ve AB reyting listelerinde ilk sırada hangi yapımın yer aldığını öğrenmek için güncel sonuçları araştırıyor. Reyting sonuçlarının paylaşılmasıyla birlikte dünün en çok izlenen programları ve ilk 10 sıralaması gündeme geliyor. İşte bilgiler...