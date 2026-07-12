11 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün Total, AB reyting sıralaması ile zirvedeki yapım...
11 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Total ve AB kategorilerinde hangi yapımın günün en çok izlenen programı olduğu araştırılırken, "Dünün reyting birincisi kim oldu?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Reyting ölçüm sonuçlarının açıklanmasının ardından Total, AB ve ABC1 sıralamalarında zirveye yerleşen yapımlar belli oluyor. İşte dünün reyting sıralaması...
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
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Televizyon ekranlarında 11 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının reyting performansı netleşiyor. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler, Total ve AB reyting listelerinde ilk sırada hangi yapımın yer aldığını öğrenmek için güncel sonuçları araştırıyor. Reyting sonuçlarının paylaşılmasıyla birlikte dünün en çok izlenen programları ve ilk 10 sıralaması gündeme geliyor. İşte bilgiler...
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11 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI
11 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
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11 TEMMUZ 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI