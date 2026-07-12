12 TEMMUZ YAYIN AKIŞI | Bugün Televizyonda neler var? ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait televizyon yayın akışını merakla araştırıyor. Gün boyunca yayınlanacak dizi tekrarları, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri dikkat çekerken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları netleşmiş durumda. Peki, bu gün televizyonda hangi yapımlar var? İşte günün programları...