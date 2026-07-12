12 TEMMUZ YAYIN AKIŞI | Bugün Televizyonda neler var? ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı
Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait televizyon yayın akışını merakla araştırıyor. Gün boyunca yayınlanacak dizi tekrarları, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri dikkat çekerken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışları netleşmiş durumda. Peki, bu gün televizyonda hangi yapımlar var? İşte günün programları...
Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait televizyon yayın akışını merakla araştırıyor. Gün boyunca yayınlanacak dizi tekrarları, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri dikkat çekerken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları netleşmiş durumda. Peki, bu gün televizyonda hangi yapımlar var? İşte günün programları...
12 TEMMUZ 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Analar Ölmez
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Acele Koca Aranıyor
14:45 Muhtemel Aşk
18:00 Dada Rota
18:35 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:15 Korkusuz Korkak
23:45 Muhtemel Aşk
04:00 Korkusuz Korkak
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Zembilli
09:00 Aile Saadeti
11:00 Altı Üstü İstanbul
14:10 Görevimiz Tatil Yeri
16:20 Var Mısın Yok Musun?
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Altı Üstü İstanbul
03:00 Aldatmak
05:30 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Kupa Günlüğü
09:30 Benim Tatlı Yalanım
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Erkenci Kuş
15:45 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Doğanın Kanunu
01:15 Tarkan: Gizli Kahraman
02:30 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Daha 17
16:30 Sonsuza Dek Nedime
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Daha 17
00:15 Godzilla: Büyük Yıkım
02:15 Godzilla: Büyük Yıkım
04:30 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Hangimiz Sevmedik
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kod Adı Kırlangıç
16:00 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Son Sefer | Türk Sineması
01:50 Son Sefer | Türk Sineması
03:55 Taşacak Bu Deniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Şahane Hayatım
15:00 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kırk Yalan
22:15 Efsaneler Masası
00:00 Aşk Yeniden
02:45 Adım Farah
04:00 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm