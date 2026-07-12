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        Haberler Bilgi Gündem 12 TEMMUZ YAYIN AKIŞI | Bugün Televizyonda neler var? ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        12 TEMMUZ YAYIN AKIŞI | Bugün Televizyonda neler var? ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait televizyon yayın akışını merakla araştırıyor. Gün boyunca yayınlanacak dizi tekrarları, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri dikkat çekerken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışları netleşmiş durumda. Peki, bu gün televizyonda hangi yapımlar var? İşte günün programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait televizyon yayın akışını merakla araştırıyor. Gün boyunca yayınlanacak dizi tekrarları, yarışma programları, filmler ve eğlence içerikleri dikkat çekerken, özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar yakından takip ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları netleşmiş durumda. Peki, bu gün televizyonda hangi yapımlar var? İşte günün programları...

        2

        12 TEMMUZ 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Analar Ölmez

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Acele Koca Aranıyor

        14:45 Muhtemel Aşk

        18:00 Dada Rota

        18:35 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Şendul Şaban

        22:15 Korkusuz Korkak

        23:45 Muhtemel Aşk

        04:00 Korkusuz Korkak

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Zembilli

        09:00 Aile Saadeti

        11:00 Altı Üstü İstanbul

        14:10 Görevimiz Tatil Yeri

        16:20 Var Mısın Yok Musun?

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Altı Üstü İstanbul

        03:00 Aldatmak

        05:30 Safir

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Kupa Günlüğü

        09:30 Benim Tatlı Yalanım

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:15 Erkenci Kuş

        15:45 Doğanın Kanunu

        19:00 Star Haber

        20:00 Gülen Gözler

        22:00 Doğanın Kanunu

        01:15 Tarkan: Gizli Kahraman

        02:30 İstanbullu Gelin

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Erkenci Kuş

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Daha 17

        16:30 Sonsuza Dek Nedime

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Daha 17

        00:15 Godzilla: Büyük Yıkım

        02:15 Godzilla: Büyük Yıkım

        04:30 Kuzey Güney

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Hangimiz Sevmedik

        09:00 Diriliş Ertuğrul

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Kod Adı Kırlangıç

        16:00 Taşacak Bu Deniz

        19:00 Ana Haber

        20:00 Son Sefer | Türk Sineması

        01:50 Son Sefer | Türk Sineması

        03:55 Taşacak Bu Deniz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Şahane Hayatım

        15:00 Sen Çal Kapımı

        16:45 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Kırk Yalan

        22:15 Efsaneler Masası

        00:00 Aşk Yeniden

        02:45 Adım Farah

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Yasak Elma

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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