12. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af gelecek mi, infaz düzenlemesi var mı?
12. Yargı Paketi'ne ilişkin son dakika gelişmeleri kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamaların ardından paketin içeriğine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi. Özellikle infaz düzenlemesi ve genel af iddiaları, vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Meclis sürecinin ne aşamada olduğu, düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve af iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılıyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, infaz düzenlemesi olacak mı, genel af çıkacak mı? İşte pakete dair son durum ve beklenen düzenlemeler…
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Yargı sistemine yönelik önemli değişiklikler içermesi beklenen düzenlemenin bir bölümünün Meclis gündemine alındığı belirtildi. Gelişmenin ardından kamuoyunda paketin içeriğine ilişkin araştırmalar yeniden hız kazandı. Vatandaşlar özellikle “12. Yargı Paketi’nde af var mı?”, “İnfaz düzenlemesi olacak mı?” ve “Paket ne zaman Meclis’te görüşülecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 12. Yargı Paketi’nin Meclis süreci ve içeriğine dair merak edilen son gelişmeler…
12. YARGI PAKETİ MECLİSE SUNULDU!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. 30 maddeden oluşan 12. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı.
Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu detayları şöyle açıkladı;
"Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük olarak hazırlanan bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımızdadır. İsterseniz şimdi bütün bu düzenlemeleri içeren kanun teklifimizin maddelerini hep birlikte ele alalım.
Bu noktada özellikle yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik duruşma sürelerinin üç ayla sınırlandırılması, idari yargıda tek hâkimle verilen kararların daha geniş bir çerçevede değerlendirilerek yargı süreçlerinin hızlandırılması ve e-Duruşma imkânıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön inceleme duruşmalarına ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilmesi gibi hususlar teklifimizde yer almaktadır. Bunların daha detaylı açıklamalarını da inşallah sizlerle paylaşacağız.
Kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden biri, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekâlet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Vatandaşlarımızın alacaklarına daha zahmetsiz şekilde kavuşabilmeleri amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasını ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hâle getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılırken vatandaşlarımızın alacaklarını çok daha hızlı tahsil edebilmelerine imkân sağlıyoruz."
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Taslak çalışmalara ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 12. Yargı Paketi'nin temel amacı hukuk yargılamalarını hızlandırmak ve yargı sisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek olarak öne çıkıyor.
Öne çıkan başlıklardan bazıları şunlar:
- Hukuk yargılamalarının hızlandırılması
- Arabuluculuk uygulamalarının genişletilmesi
- Bazı noterlik işlemlerine ilişkin düzenlemeler
- Tebligat süreçlerinin iyileştirilmesi
- TCK'nın bazı maddelerinde değişiklikler
- İBAN üzerinden işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler
- Çocuklara yönelik adli süreçlerde yeni uygulamalar
- Temyiz ve istinaf süreçlerinde sadeleştirme çalışmaları
- Paketin TBMM'ye sunulmasının ardından maddelerin netleşmesi bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ'NDE AF VAR MI?
Kamuoyunda en çok tartışılan başlıkların başında genel af beklentisi yer alıyor. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamalarda 12. Yargı Paketi kapsamında genel af düzenlemesinin bulunmadığını açık bir şekilde belirtti.
ADALET BAKANI GÜRLEK'İN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI
Bakan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yani yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli" dedi.
Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.
Bakan Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi’nde yer vermeyi hedeflediklerini söyledi.