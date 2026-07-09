12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı? İnfaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi Maddeleri
Adalet sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemelerle ilgili beklentiler giderek artarken, 12. Yargı Paketi kamuoyunun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle af iddiaları ve infaz düzenlemesine dair kulis bilgileri vatandaşların dikkatini çekerken, paketin kapsamı ve detaylarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Gözler, yetkililerden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi'nde af olacak mı? İnfaz düzenlemesi var mı? Ayrıntılar haberimizde.
Yargı alanında önemli değişiklikler içereceği öne sürülen 12. Yargı Paketi ile ilgili süreç merak konusu olmaya devam ediyor. Af beklentisi ve infaz sistemine yönelik olası yenilikler gündemdeki yerini korurken, düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği sorusu sıkça dile getiriliyor. Kamuoyunda oluşan beklenti ve tartışmalar, pakete ilişkin gelişmeleri daha da dikkat çekici hale getiriyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi’nde af olacak mı? İnfaz düzenlemesi var mı? Ayrıntılar haberimizde.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılan değerlendirmelerin ardından kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine taşınması ve burada gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından oylamaya sunulması öngörülüyor. Teklifin yasalaşma sürecinde ise Genel Kurul’dan geçmesi, ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması ve son aşamada Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.
12. YARGI PAKETİNDE AF OLACAK MI VE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında 12. Yargı Paketi’ne dair kamuoyunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Pakette infaz düzenlemesinin bulunmadığını vurgulayan Gürlek, teklifin daha çok yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin işlemesine yönelik maddeler içerdiğini belirtti.
Özellikle boşanma davalarının uzun sürmesine dikkat çeken Gürlek, bu alanda yargılama sürelerini kısaltmayı amaçlayan düzenlemelerin hazırlandığını ifade etti. Bunun yanı sıra suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza hükümlerinde değişiklik öngören maddelerin de pakette yer aldığını dile getiren Gürlek, teklifin halen TBMM’de görüşülme aşamasında olması nedeniyle detay paylaşmak istemediğini, ancak kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Miras yoluyla devralınan taşınmazların satış işlemlerine yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında kapsam ve işleyişe ilişkin değişiklikler öngörülüyor.
Bilirkişilik sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yeni adımlar atılması gündemde bulunuyor.
Duruşmalar arasındaki sürelerin kısaltılması ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan kişiler için belirli şartlar altında ceza indirimi uygulanmasına imkan tanıyacak düzenlemelerin pakete dahil edilmesi bekleniyor.