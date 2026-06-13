13 Haziran TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
13 Haziran TV yayın akışı bugün ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8'in güncel yayın listelerini araştırıyor. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden canlı yayınlara kadar gün boyunca ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, "Bugün televizyonda ne var?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel TV yayın akışı...
Bugün televizyonda hangi programlar var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 13 Haziran Cumartesi gününe ait TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Ulusal kanalların güncel yayın programlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar; Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak içerikleri araştırıyor. İşte kanallara göre 13 Haziran TV yayın akışı ve günün öne çıkan programları...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Hafız Yusuf Efendi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Dolap Beygiri
15:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
16:45 Hanzo
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Ayşecik Yuvanın Bekçileri
15:30 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Dizi
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Bay Yanlış
16:00 Her Yerde Sen
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Üçlü Pürüz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13:15 Kuruluş Orhan
16:20 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Yedi Numara
07:00 Balkan Ninnisi
10:00 Pırıl: Sayıların Gizemi
11:45 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15:45 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler