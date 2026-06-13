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        Haberler Bilgi Magazin 13 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI GÜNCEL | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        13 Haziran TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

        13 Haziran TV yayın akışı bugün ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8'in güncel yayın listelerini araştırıyor. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden canlı yayınlara kadar gün boyunca ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, "Bugün televizyonda ne var?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        1

        Bugün televizyonda hangi programlar var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 13 Haziran Cumartesi gününe ait TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Ulusal kanalların güncel yayın programlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar; Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak içerikleri araştırıyor. İşte kanallara göre 13 Haziran TV yayın akışı ve günün öne çıkan programları...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        08:00 Hafız Yusuf Efendi

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Dolap Beygiri

        15:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        16:45 Hanzo

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Ayşecik Yuvanın Bekçileri

        15:30 Daha 17

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Benim Tatlı Yalanım

        11:00 Dizi

        14:00 Bir Şansım Olsa

        15:30 Dizi

        19:00 Star Haber

        20:00 Dizi

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Karagül

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:45 Bay Yanlış

        16:00 Her Yerde Sen

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Üçlü Pürüz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 A.B.İ

        13:15 Kuruluş Orhan

        16:20 Var Mısın Yok Musun

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 A.B.İ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:15 Yedi Numara

        07:00 Balkan Ninnisi

        10:00 Pırıl: Sayıların Gizemi

        11:45 Kod Adı Kırlangıç

        14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        15:45 Taşacak Bu Deniz

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gassal

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

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