14 günlük memur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?

Temmuz ayı maaş zammının yüzde 13,52 olarak kesinleşmesinin ardından memur ve memur emeklileri ödeme takvimini araştırmaya başladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla belirlenen yeni maaşlar için süreç devam ederken, memur emeklileri zam farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Memurlar ise 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Peki maaş farkı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte merak edilen ayrıntılar...