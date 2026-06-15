Her gün yayımlanan Resmi Gazete, mevzuat değişiklikleri ve yeni düzenlemelerin resmi kaynağı olmayı sürdürüyor. 15 Haziran tarihli sayıda yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli ilanlar öne çıktı. Kamu kurumları ve vatandaşları ilgilendiren kararlar dikkatle takip ediliyor. Yayımlanan düzenlemeler, ilgili alanlarda yeni uygulamaların önünü açabiliyor. İşte 15 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararların detayları...