15 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?
15 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşları, kamu kurumlarını ve çeşitli sektörleri ilgilendiren yeni kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Yönetmelikler, tebliğler ve ilan bölümleriyle birlikte birçok düzenleme kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, "Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?" Peki 15 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları neler, hangi düzenlemeler yürürlüğe girdi? İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi Resmi Gazete kararları...
Her gün yayımlanan Resmi Gazete, mevzuat değişiklikleri ve yeni düzenlemelerin resmi kaynağı olmayı sürdürüyor. 15 Haziran tarihli sayıda yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli ilanlar öne çıktı. Kamu kurumları ve vatandaşları ilgilendiren kararlar dikkatle takip ediliyor. Yayımlanan düzenlemeler, ilgili alanlarda yeni uygulamaların önünü açabiliyor. İşte 15 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararların detayları...
15 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI
15 Haziran 2026 tarihli ve günün Resmi Gazete sayısında yürütme ve idare bölümüne ilişkin çeşitli düzenlemeler yayımlandı. Yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve ilanlar kamuoyunun erişimine açıldı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeler, ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarını doğrudan etkileyebiliyor. Yayımlanan kararlar arasında eğitim ve idari alanlara ilişkin düzenlemeler öne çıktı. Kararların tam metinlerine Resmi Gazete'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri