Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen "Mucize Hayat" programının bu bölümünde, günlük hayatta sıkça yapılan yanlışların beyin ve boyun sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırılıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer; boyun kütletme, bilinçsiz yapılan masajlar ve manuel t... Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen "Mucize Hayat" programının bu bölümünde, günlük hayatta sıkça yapılan yanlışların beyin ve boyun sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri masaya yatırılıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer; boyun kütletme, bilinçsiz yapılan masajlar ve manuel terapilerin şah damarı yırtılmasına ve inmeye (felç) nasıl zemin hazırladığını detaylarıyla anlatıyor. Ayrıca okullarda çocuklar arasında yayılan ve beyne giden oksijeni kesen tehlikeli "bayıltma oyunları" hakkında ailelere hayati uyarılarda bulunuluyor. Programın "Doktor Fizik" köşesinde beyni zinde tutan ve el-göz koordinasyonunu artıran 5 pratik egzersiz uygulamalı olarak gösterilirken; beyninde lezyon tespit edilen ve geçirdiği operasyonlar sonrası azimle sağlığına kavuşan Taner Cankut Yıldırım'ın ilham veren iyileşme hikayesi izleyicilerle paylaşılıyor. Daha Az Göster