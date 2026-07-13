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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

        15 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma düzeni gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatil nedeniyle kargo gönderisi bekleyenler ve paket teslim edecek olanlar, PTT ile özel kargo firmalarının hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarında mesaiye ara verilirken, kargo şirketlerinin çalışma durumu da gündemdeki yerini aldı. Özellikle PTT Kargo ile Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo'nun dağıtım yapıp yapmayacağı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo hizmet verecek mi? İşte 15 Temmuz 2026 resmi tatilinde kargo şirketlerinin çalışma düzenine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Bu nedenle kamu kurumlarının yanı sıra bazı hizmetlerde de çalışma düzeni değişiyor. Kargo gönderisi yapacak veya teslimat bekleyenler, resmi tatilde kargo firmalarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo çalışıyor mu? İşte PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo'nun çalışma durumuna ilişkin bilgiler...

        2

        15 TEMMUZ'DA PTT KARGO AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatili nedeniyle PTT şubeleri ve PTT Kargo hizmetleri kapalı olacak.

        PTT'de kargo kabulü, dağıtım ve teslimat işlemleri yapılmayacak. İşlemler resmi tatilin sona ermesinin ardından normal çalışma düzeninde devam edecek.

        3

        ARAS KARGO 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

        Aras Kargo'nun resmi tatillerdeki çalışma düzeni, şirketin operasyon planına göre belirleniyor.

        Genel uygulamada 15 Temmuz'da Aras Kargo şubeleri kapalı olurken, dağıtım ve teslimat hizmeti de yapılmıyor. Bölgesel uygulamalarda farklılık olabileceği için gönderisi bulunan müşterilerin bulundukları şubeden bilgi almaları öneriliyor.

        4

        YURTİÇİ KARGO VE SÜRAT KARGO HİZMET VERECEK Mİ?

        Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo da resmi tatillerde genel olarak faaliyetlerine ara veriyor.

        Bu nedenle 15 Temmuz'da şubelerin büyük bölümünün kapalı olması ve kargo dağıtımlarının yapılmaması bekleniyor. Normal çalışma düzeni resmi tatilin ardından yeniden başlayacak.

        Bölgesel uygulamalarda farklılık olabileceği için gönderisi bulunan müşterilerin bulundukları şubeden bilgi almaları öneriliyor.

        5

        KARGO DAĞITIMLARI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

        15 Temmuz resmi tatilinin sona ermesinin ardından 16 Temmuz Perşembe günü PTT ve özel kargo şirketlerinin normal mesai saatleri içerisinde yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

        Kargo kabulü, dağıtım ve teslimat işlemleri de bu tarihten itibaren kaldığı yerden devam edecek.

        15 TEMMUZ'DA KARGO TESLİMATI YAPILIR MI?

        Resmi tatil nedeniyle PTT'de teslimat yapılmazken, özel kargo şirketlerinde de genel uygulama kapsamında dağıtım hizmeti sunulmuyor.

        Ancak bazı özel kargo firmaları operasyonel ihtiyaçlara göre sınırlı hizmet verebilir. Bu nedenle gönderi durumu ve şube çalışma bilgileri için ilgili kargo şirketinin müşteri hizmetleri veya resmi internet sitesi üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi faydalı olacaktır.

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