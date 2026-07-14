15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişiyor. Bu kapsamda eczanelerin hizmet verip vermeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle reçeteli ilaç işlemleri ve acil ilaç ihtiyaçları için eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Resmi tatillerde sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi eczane sistemi uygulanıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu? İşte resmi tatilde eczanelerin çalışma düzeni...