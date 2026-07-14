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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu?

        15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla eczanelerin çalışma düzeni gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatil nedeniyle ilaç ihtiyacı olanlar, eczanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da normal mesai düzeninde hizmet veren eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyacının karşılanabilmesi için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi eczaneler il ve ilçe bazında belirlenen listelere göre gün boyunca hizmete sunulacak. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü eczanelerin çalışma düzeni ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurumun çalışma saatleri değişiyor. Bu kapsamda eczanelerin hizmet verip vermeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle reçeteli ilaç işlemleri ve acil ilaç ihtiyaçları için eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Resmi tatillerde sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi eczane sistemi uygulanıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba eczaneler çalışıyor mu? İşte resmi tatilde eczanelerin çalışma düzeni...

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        15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

        Bu nedenle mahalle ve cadde üzerindeki normal mesaiyle çalışan eczaneler kapalı olacak. Vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını yalnızca nöbetçi eczanelerden karşılayabilecek.

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        15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Resmi tatil boyunca nöbetçi eczaneler kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

        Her il ve ilçede eczacı odaları tarafından belirlenen nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için açık olacak.

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        NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

        Vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri;

        İl Eczacı Odalarının resmi internet sitelerinden,

        Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların yönlendirdiği sorgulama ekranlarından,

        Nöbetçi eczane sorgulama platformlarından

        kolayca öğrenebiliyor.

        5

        16 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇILACAK MI?

        15 Temmuz resmi tatilinin sona ermesinin ardından 16 Temmuz Perşembe günü eczaneler normal çalışma saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

        Resmi tatil süresince ise yalnızca nöbetçi eczaneler faaliyet gösterecek. Bu nedenle ilaç ihtiyacı olan vatandaşların, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczane listesini kontrol ederek işlem yapmaları öneriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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