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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni merak konusu oldu. Resmi tatil nedeniyle muayene randevusu bulunanlar ve sağlık hizmeti almak isteyenler, hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Türkiye genelinde 15 Temmuz resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kamu kurumu gibi sağlık kuruluşlarında da çalışma düzeni değişiyor. Hastanelerin acil servisleri ise resmi tatillerde olduğu gibi kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? İşte 15 Temmuz hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kamu hastanelerindeki poliklinik hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni değişiyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, resmi tatilde hangi sağlık hizmetlerinin verileceğini araştırmaya başladı. Acil sağlık hizmetleri ise yılın her günü olduğu gibi 15 Temmuz'da da kesintisiz şekilde devam edecek. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi? İşte detaylar...

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        15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kamu hastanelerinde poliklinikler kapalı olacak.

        Bu nedenle muayene, tahlil, kontrol ve randevulu poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte hastaneler normal çalışma düzenine dönecek.

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        ACİL SERVİSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

        Resmi tatillerde olduğu gibi hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.

        Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve özel hastanelerin acil servislerinden kesintisiz şekilde yararlanabilecek.

        15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Hayır. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) yani sağlık ocakları, 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak.

        Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinde sunulan muayene, reçete yazımı, aşı ve diğer birinci basamak sağlık hizmetleri resmi tatil boyunca verilmeyecek.

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        ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Özel hastanelerin acil servisleri her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

        Poliklinik hizmetlerinin ise hastanenin kendi çalışma planına göre değişiklik gösterebileceği için randevusu bulunan vatandaşların gitmeden önce ilgili hastaneyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

        HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

        15 Temmuz resmi tatilinin sona ermesinin ardından 16 Temmuz Perşembe günü kamu hastanelerindeki poliklinikler ile aile sağlığı merkezleri normal çalışma saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

        Resmi tatil süresince ise yalnızca acil servisler ve acil sağlık hizmetleri kesintisiz olarak faaliyet göstermeyi sürdürecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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