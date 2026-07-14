ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastanelerin acil servisleri her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

Poliklinik hizmetlerinin ise hastanenin kendi çalışma planına göre değişiklik gösterebileceği için randevusu bulunan vatandaşların gitmeden önce ilgili hastaneyle iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

15 Temmuz resmi tatilinin sona ermesinin ardından 16 Temmuz Perşembe günü kamu hastanelerindeki poliklinikler ile aile sağlığı merkezleri normal çalışma saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Resmi tatil süresince ise yalnızca acil servisler ve acil sağlık hizmetleri kesintisiz olarak faaliyet göstermeyi sürdürecek.