15 Temmuz kapalı yollar listesi 2026: Yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ne zaman açılacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da uygulanacak trafik düzenlemesi sürücülerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ulaşımda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Kapanacak yolların yanı sıra sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergâhlar nereler? İşte 15 Temmuz 2026'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların tam listesi ve alternatif güzergahlar...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları nedeniyle İstanbul'da geniş kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda birçok ana arter belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan güzergâhlarda ulaşımını sağlayacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sabahın erken saatlerinden itibaren artması beklenirken, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergâhlar nereler? İşte tüm detaylar...
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Kapanışlar özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktalarında uygulanacak.
BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR
Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar şöyle:
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAPANACAK NOKTALAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde şu bağlantılar ulaşıma kapalı olacak:
D-100 Güney Yol Beşiktaş - Sarıyer ayrımları mevkisi
D-100 Kuzey Yol Ümraniye - Altunizade ayrımları mevkisi
ÜSKÜDAR'DA KAPANACAK YOLLAR
Anadolu Yakası'nda ise aşağıdaki noktalar geçici süreyle trafiğe kapatılacak:
Beylerbeyi Köprü Katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
Altunizade Kavşağı
Tophaneli Caddesi Köprü Katılım
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NERELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yolları kullanacak sürücülerin trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Sürücülerin ihtiyaç durumuna göre D-100 Karayolu'nun açık bağlantıları, TEM Otoyolu, Sahil Yolu ve bölgedeki diğer bağlantı yollarını kullanmaları tavsiye edilirken, trafik akışına göre alternatif güzergâhlarda da yönlendirme yapılacağı belirtildi.
TRAFİK TEDBİRLERİ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?
Trafik tedbirleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'te başlayacak ve programın tamamlanmasının ardından 15.00'e kadar devam edecek. Etkinliklerin seyrine göre yolların planlanandan daha erken veya daha geç trafiğe açılabileceği belirtilirken, sürücülerin güncel trafik duyurularını takip etmeleri ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.