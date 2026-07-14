15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları nedeniyle İstanbul'da geniş kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda birçok ana arter belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan güzergâhlarda ulaşımını sağlayacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sabahın erken saatlerinden itibaren artması beklenirken, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergâhlar nereler? İşte tüm detaylar...