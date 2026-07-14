Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz kapalı yollar listesi 2026: Yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ne zaman açılacak?

        15 Temmuz kapalı yollar listesi 2026: Yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, ne zaman açılacak?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da uygulanacak trafik düzenlemesi sürücülerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ulaşımda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Kapanacak yolların yanı sıra sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergâhlar nereler? İşte 15 Temmuz 2026'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların tam listesi ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları nedeniyle İstanbul'da geniş kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda birçok ana arter belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Özellikle Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan güzergâhlarda ulaşımını sağlayacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sabahın erken saatlerinden itibaren artması beklenirken, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergâhlar nereler? İşte tüm detaylar...

        2

        15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

        İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

        Kapanışlar özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktalarında uygulanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

        Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar şöyle:

        Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

        Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

        Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

        Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

        Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım

        4

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAPANACAK NOKTALAR

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde şu bağlantılar ulaşıma kapalı olacak:

        D-100 Güney Yol Beşiktaş - Sarıyer ayrımları mevkisi

        D-100 Kuzey Yol Ümraniye - Altunizade ayrımları mevkisi

        5

        ÜSKÜDAR'DA KAPANACAK YOLLAR

        Anadolu Yakası'nda ise aşağıdaki noktalar geçici süreyle trafiğe kapatılacak:

        Beylerbeyi Köprü Katılım

        Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

        Altunizade Kavşağı

        Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

        6

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NERELER?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapanacak yolları kullanacak sürücülerin trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Sürücülerin ihtiyaç durumuna göre D-100 Karayolu'nun açık bağlantıları, TEM Otoyolu, Sahil Yolu ve bölgedeki diğer bağlantı yollarını kullanmaları tavsiye edilirken, trafik akışına göre alternatif güzergâhlarda da yönlendirme yapılacağı belirtildi.

        7

        TRAFİK TEDBİRLERİ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

        Trafik tedbirleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'te başlayacak ve programın tamamlanmasının ardından 15.00'e kadar devam edecek. Etkinliklerin seyrine göre yolların planlanandan daha erken veya daha geç trafiğe açılabileceği belirtilirken, sürücülerin güncel trafik duyurularını takip etmeleri ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadele kapsamında 81 ilde, 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat