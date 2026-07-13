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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli mesajları

        15 Temmuz mesajları ve sözleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli mesajları

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümüne kısa süre kala, şehitleri rahmetle anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak isteyen milyonlarca vatandaş anlamlı mesajlara yöneldi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecek kısa, duygusal ve anlam yüklü 15 Temmuz mesajları ile demokrasi ve vatan sevgisini vurgulayan sözler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve X'te paylaşabileceğiniz en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının simgesi haline gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl da ülke genelinde düzenlenecek anma programlarıyla idrak edilecek. Bu anlamlı günde şehitleri minnetle anmak, gazilere teşekkür etmek ve birlik beraberlik mesajı paylaşmak isteyen vatandaşlar, en anlamlı 15 Temmuz sözleri ile kısa ve duygusal mesajları araştırıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

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        15 TEMMUZ MESAJLARI

        15 Temmuz’un yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

        15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı unutulmaz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

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        15 Temmuz’da tek yürek olarak demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizi selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.

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        15 Temmuz, milletimizin direniş destanıdır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız.

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        Demokrasiye sahip çıkmanın en güzel örneği 15 Temmuz’dur. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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