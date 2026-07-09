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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 2026 resmi tatil takvimi

        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 2026 resmi tatil takvimi

        15 Temmuz yaklaşırken vatandaşların aklındaki en önemli sorular yeniden gündeme geldi. Resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği merak konusu olurken, planlarını önceden yapmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz yaklaşırken vatandaşların aklındaki en önemli sorular yeniden gündeme geldi. Resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği merak konusu olurken, planlarını önceden yapmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor ve Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte kamu kurumları ile birçok iş yerinde hizmete ara veriliyor.

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        2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar

        Cumhuriyet Bayramı Arifesi 28 Ekim 2026 Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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