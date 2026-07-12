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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Çarşamba metro, metrobüs ve İETT bedava mı?

        15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Çarşamba metro, metrobüs ve İETT bedava mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, resmi tatilde toplu ulaşımı kullanmayı planlayanlar ücretsiz ulaşım uygulamasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar, "15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt ararken; İETT, Metro İstanbul, Marmaray, EGO ve ESHOT'un resmi açıklamaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte illere göre son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        1

        Resmi tatil nedeniyle şehir içi ulaşımda uygulanacak tarifeler yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren ulaşım kuruluşlarının alacağı kararlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İETT, Metro İstanbul, Marmaray, EGO ve ESHOT'ta uygulanacak 15 Temmuz 2026 ulaşım tarifesine ilişkin merak edilen ayrıntılar ve son gelişmeler haberimizde...

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        15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, karar kapsamına alınan raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi. Ücretsiz ulaşım yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.

        3

        15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

        - Başkentray

        - Marmaray

        - İZBAN

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

        Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

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        NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Ücretsiz ulaşım hakkı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca uygulanacak. Düzenleme yalnızca Resmî Gazete’de belirtilen raylı sistem hatlarını ve söz konusu tarihi kapsayacak.

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