Resmi tatil nedeniyle şehir içi ulaşımda uygulanacak tarifeler yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren ulaşım kuruluşlarının alacağı kararlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İETT, Metro İstanbul, Marmaray, EGO ve ESHOT'ta uygulanacak 15 Temmuz 2026 ulaşım tarifesine ilişkin merak edilen ayrıntılar ve son gelişmeler haberimizde...