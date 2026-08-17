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        Haberler Bilgi 17 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

        17 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ilk haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Samsunspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, İtalya Kupası, La Liga ve Portekiz Ligi'nde de kritik mücadeleler oynanacak. 17 Ağustos 2026 maç programı ile bugünkü maçlar ve ve başlangıç saatleri belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        1

        17 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Samsunspor-Göztepe mücadelesiyle sona erecekken, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. İtalya Kupası ve İspanya La Liga'da da kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Merak edenler için günün maçlarını ve başlangıç saatlerini haberimizde derledik. İşte, 17 Ağustos 2026 Pazartesi maç programı…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        21.30 | Samsunspor - Göztepe (beIN SPORTS 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        21.30 | Batman Petrolspor - Boluspor

        4

        İtalya Kupası

        21.45 | Cremonese - Sampdoria

        5

        La Liga

        22.00 | Deportivo La Coruna - Elche

        6

        Portekiz Ligi

        22.15 | Casa Pia - Benfica

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