17 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri!

17 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Samsunspor-Göztepe mücadelesiyle sona erecekken, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. İtalya Kupası ve İspanya La Liga'da da kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Merak edenler için günün maçlarını ve başlangıç saatlerini haberimizde derledik. İşte, 17 Ağustos 2026 Pazartesi maç programı…