Cuma namazı, İslam dininde haftalık cemaat ibadetlerinin en önemlileri arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca Müslüman, Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Namaz saatleri illere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebildiği için vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı resmi vakitleri takip ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, Cuma namazı saatlerini önceden öğrenerek planlarını buna göre yapıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Temmuz 2026 Diyanet Cuma namazı vakitleri...