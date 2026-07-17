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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı vakti

        Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı vakti

        17 Temmuz 2026 Cuma günü namaz ibadetini cemaatle yerine getirecek vatandaşlar, bulundukları ilde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri, her il için güneşin hareketlerine göre farklılık gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan milyonlarca kişi öğle vaktiyle birlikte başlayacak Cuma namazı saatlerini merak ediyor. Cuma namazı öncesinde camilere gitmeyi planlayan vatandaşlar, resmi vakit bilgilerini kontrol etmeye devam ediyor. Diyanet'in güncel namaz vakitleri ekranı en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer alıyor. Peki, 17 Temmuz 2026 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Diyanet Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        1

        Cuma namazı, İslam dininde haftalık cemaat ibadetlerinin en önemlileri arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca Müslüman, Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Namaz saatleri illere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebildiği için vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı resmi vakitleri takip ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, Cuma namazı saatlerini önceden öğrenerek planlarını buna göre yapıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Temmuz 2026 Diyanet Cuma namazı vakitleri...

        2

        17 TEMMUZ İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 17 Temmuz Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        17 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 17 Temmuz Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        17 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 17 Temmuz Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        17 TEMMUZ BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 17 Temmuz Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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