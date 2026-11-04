2026- 2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlara zorunlu ve takmamanın cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 kış döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Böylece şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı beş ay boyunca zorunlu olacak.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların mevzuata uygun kış lastiği kullanması gerekiyor.

Hususi otomobiller için ise ülke genelinde aynı kapsamda bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak sürüş güvenliği açısından özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.