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        Haberler Bilgi Yaşam 2026- 2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlara zorunlu ve takmamanın cezası ne kadar?

        2026- 2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği hangi araçlara zorunlu ve takmamanın cezası ne kadar?

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması için çok kısa bir süre kaldı. Sürücülerin güvenli bir yolculuk için kış lastiklerinin yanı sıra yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da hazır bulundurması öneriliyor. Beş ay boyunca devam edecek uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Kış lastiği takmamanın cezası da var. Peki, 2026 2027 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hangi araçlara kış lastiği zorunlu ve takmamanın cezası ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        Kış lastiği uygulaması için sürücüler tarih araştırması yapıyor. Kış lastiği uygulaması öncesinde sürücülerin gerekli hazırlıkları tamamlaması, hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor. Peki, 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kimleri kapsayacak?

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 kış döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Böylece şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı beş ay boyunca zorunlu olacak.

        HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?

        Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların mevzuata uygun kış lastiği kullanması gerekiyor.

        Hususi otomobiller için ise ülke genelinde aynı kapsamda bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak sürüş güvenliği açısından özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI 2026 NE KADAR?

        Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre 2026 yılında kış lastiği takmama cezası 5 bin 856 TL olarak uygulanacak.

        Denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili diğer kurumların ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

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