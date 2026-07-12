2026 ALES/2 SINAV TARİHİ | ALES ertelendi mi? ALES/2 sınavı ne zaman, hangi güne ertelendi?
Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın gündeminde yer alan ALES/2 oturumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sınav takviminde yapılan güncellemenin ardından gözler yeni tarihe çevrilirken, değişikliğin detayları merak konusu oldu. Adaylar, sınavın hangi tarihte ve hangi gün gerçekleştirileceğine ilişkin bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Peki, ALES ertelendi mi? ALES/2 sınavı ne zaman, hangi güne ertelendi? Ayrıntılar haberimizde.
Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın gündeminde yer alan ALES/2 oturumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sınav takviminde yapılan güncellemenin ardından gözler yeni tarihe çevrilirken, değişikliğin detayları merak konusu oldu. Adaylar, sınavın hangi tarihte ve hangi gün gerçekleştirileceğine ilişkin bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Peki, ALES ertelendi mi? ALES/2 sınavı ne zaman, hangi güne ertelendi? Ayrıntılar haberimizde.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) tarihi güncellendi. Daha önce 26 Temmuz 2026 olarak planlanan sınav, Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve ulaşım tedbirleri nedeniyle ertelendi. Yapılan değişiklikle birlikte ALES/2 oturumu, 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak adaylar için sonuç takvimi de netleşti. Buna göre ALES/2 sonuçları, 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.