2026 ALES/2 SINAV TARİHİ | ALES ertelendi mi? ALES/2 sınavı ne zaman, hangi güne ertelendi?

Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın gündeminde yer alan ALES/2 oturumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sınav takviminde yapılan güncellemenin ardından gözler yeni tarihe çevrilirken, değişikliğin detayları merak konusu oldu. Adaylar, sınavın hangi tarihte ve hangi gün gerçekleştirileceğine ilişkin bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Peki, ALES ertelendi mi? ALES/2 sınavı ne zaman, hangi güne ertelendi? Ayrıntılar haberimizde.