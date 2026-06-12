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        Haberler Bilgi Gündem 2026 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI: AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı

        2026 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI: AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı

        AUZEF final sonuçları için geri sayım sürüyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken gözler AKSİS ekranına çevrildi. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        AUZEF final sonuçları için geri sayım sürüyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken gözler AKSİS ekranına çevrildi. Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavlarının sonuçları henüz duyurulmadı.

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        2026 AUZEF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        Spor Bülteni - 10 Haziran 2026 (A Milliler Çalışmalarına Devam Ediyor)

        A Milliler çalışmalarına devam ediyor. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. BSL'de finalin adı belli oluyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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