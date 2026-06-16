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        Haberler Bilgi Gündem 2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ || Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır?

        2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ || Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır?

        2026 Babalar Günü için geri sayım sürerken, bu özel günün hangi tarihe denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. "Babalar Günü Haziran'ın kaçında kutlanacak, bu pazar mı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, babasına sürpriz yapmak isteyenler de hediye seçeneklerini şimdiden gözden geçirmeye başladı. Peki, Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        2026 Babalar Günü yaklaşırken, bu anlamlı günün hangi tarihte kutlanacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. “Babalar Günü Haziran’da hangi güne denk geliyor, bu pazar mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, babasına özel bir sürpriz hazırlamak isteyenler de hediye alternatiflerini erkenden incelemeye başladı. Peki, Babalar Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü'nde ne hediye alınır? Ayrıntılar haberimizde.

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        2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 Babalar Günü ne zaman sorusu, Haziran ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler hem tarih bilgisini öğrenmek hem de hediye seçeneklerini değerlendirmek için araştırmalarını hızlandırdı.

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        2026 BABALAR GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

        Babalar Günü’nde tercih edilebilecek hediyeler, babanızın zevklerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak bazı hediyeler vardır ki her zaman klasik ve etkileyici seçenekler arasında yer alır.

        1. Kişiye Özel Hediyeler

        İsme özel cüzdan, saat, kalem veya fotoğraflı çerçeveler Babalar Günü’nün en anlamlı hediyeleri arasında yer alır. Bu tarz hediyeler duygusal değeri yüksek olduğu için uzun yıllar saklanabilir.

        2. Teknolojik Ürünler

        Teknolojiye ilgi duyan babalar için akıllı saat, kablosuz kulaklık, tablet ya da telefon aksesuarları oldukça iyi bir tercih olabilir.

        3. Giyim Ürünleri

        Klasik ama her zaman işe yarayan hediyelerden biri de giyim ürünleridir. Şık bir gömlek, tişört, ayakkabı veya kravat gibi seçenekler babalar için ideal olabilir.

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        4. Hobi ve İlgi Alanına Yönelik Hediyeler

        Babanızın hobilerine yönelik hediyeler seçmek onu mutlu etmenin en kolay yollarından biridir. Balık tutmayı seviyorsa olta seti, spor yapıyorsa spor ekipmanları tercih edilebilir.

        5. Parfüm ve Kişisel Bakım Ürünleri

        Kaliteli bir parfüm ya da bakım seti, Babalar Günü için hem şık hem de kullanışlı bir hediye alternatifi sunar.

        6. Deneyim Hediyeleri

        Sadece fiziksel hediyeler değil, birlikte vakit geçirmek de en değerli armağanlardan biridir. Bir akşam yemeği, kısa bir tatil ya da etkinlik bileti unutulmaz bir Babalar Günü yaşatabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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