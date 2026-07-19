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        Haberler Bilgi Gündem 2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

        2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman açıklanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS'ye katılan binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Adaylar gözlerini yapılacak resmi duyuruya çevirirken, sonuçların ilan edileceği güne ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        DGS’ye katılan binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Adaylar gözlerini yapılacak resmi duyuruya çevirirken, sonuçların ilan edileceği güne ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026’da erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih sürecine ilişkin detayların da kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

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        DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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