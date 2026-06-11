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        Haberler Bilgi Spor 2026 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI: Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI: Dünya Kupası açılış maçı ne zaman? Meksika-Güney Afrika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 Dünya Kupası, futbol tarihine geçecek bir açılışla başlıyor! Meksika ile Güney Afrika'nın karşı karşıya geleceği dev mücadele, hem turnuvanın ilk maçı hem de atmosferiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor. Maçın saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Futbol dünyasının en büyük organizasyonu 2026 Dünya Kupası, unutulmayacak bir açılış karşılaşmasıyla start veriyor. Ev sahibi Meksika ile Güney Afrika’nın karşı karşıya geleceği mücadele, turnuvanın hem ilk düdüğüne hem de büyük heyecana sahne olacak. Taraftarlar, maçın başlangıç saati ve yayın detaylarına odaklanmış durumda. Tüm gözler şimdi bu dev organizasyonun açılış anına çevrilmiş durumda.

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşmasında Meksika ile Güney Afrika, 11 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00’de sahaya çıkacak.

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        MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Meksika’nın başkenti Mexico City’deki stadyumda oynanacak açılış karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, geniş kitleler tarafından anbean takip edilebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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