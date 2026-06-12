Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İsrail hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüşmüştür." diyen Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, ma... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İsrail hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüşmüştür." diyen Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır." ifadelerini kullandı Daha Az Göster