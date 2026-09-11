Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman görülecek? Hasat Dolunayı nedir?

        2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman görülecek? Hasat Dolunayı nedir?

        Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı yaklaşıyor. Adının "hasat" olmasının nedeni, geçmişte Eylül dolunayının ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesi ve dolunayın gün batımından sonra uzun süre aydınlık sağlamasının çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı vermesi olarak biliniyor. Peki, Hasat Dolunayı nedir, özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 21:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Diğer bir adı Eylül Dolunayı olan Hasat Dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Dolunay gece boyunca gözlemlenebilecek. Peki 2026 Eylül Hasat Dolunayı nedir ve ne zaman görülecek?

        2

        HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN?

        Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı, 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Koç burcunda etkisi olacak. Hasat Dolunayı 18.40'tan itibaren yükselmeye başlayacak ve gece boyunca gözlemlenebilecek.

        3

        HASAT DOLUNAYI NEDİR?

        Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dönemde medyana gelen ikinci süper Ay, "Hasat Dolunayı" (Harvest Moon) olarak da adlandırılıyor.

        ADI NEDEN HASAT DOLUNAYI?

        Adının “hasat” olmasının nedeni, geçmişte Eylül dolunayının ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesi ve dolunayın gün batımından sonra uzun süre aydınlık sağlamasının çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı vermesidir. Ancak önemli bir ayrıntı var: Hasat Ayı her zaman Eylül dolunayı değildir. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır; bu nedenle bazı yıllarda Ekim dolunayı Hasat Ayı olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hasat dolunayı
        #hasat dolunayı nedir
        #eylül dolunayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor