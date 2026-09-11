2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman görülecek? Hasat Dolunayı nedir?

HASAT DOLUNAYI NEDİR?

Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dönemde medyana gelen ikinci süper Ay, "Hasat Dolunayı" (Harvest Moon) olarak da adlandırılıyor.

ADI NEDEN HASAT DOLUNAYI?

Adının “hasat” olmasının nedeni, geçmişte Eylül dolunayının ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesi ve dolunayın gün batımından sonra uzun süre aydınlık sağlamasının çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı vermesidir. Ancak önemli bir ayrıntı var: Hasat Ayı her zaman Eylül dolunayı değildir. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır; bu nedenle bazı yıllarda Ekim dolunayı Hasat Ayı olabilir.