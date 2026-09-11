2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman görülecek? Hasat Dolunayı nedir?
Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı yaklaşıyor. Adının "hasat" olmasının nedeni, geçmişte Eylül dolunayının ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesi ve dolunayın gün batımından sonra uzun süre aydınlık sağlamasının çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı vermesi olarak biliniyor. Peki, Hasat Dolunayı nedir, özellikleri nelerdir?
Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Diğer bir adı Eylül Dolunayı olan Hasat Dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Dolunay gece boyunca gözlemlenebilecek. Peki 2026 Eylül Hasat Dolunayı nedir ve ne zaman görülecek?
HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN?
Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı, 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Koç burcunda etkisi olacak. Hasat Dolunayı 18.40'tan itibaren yükselmeye başlayacak ve gece boyunca gözlemlenebilecek.
HASAT DOLUNAYI NEDİR?
Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dönemde medyana gelen ikinci süper Ay, "Hasat Dolunayı" (Harvest Moon) olarak da adlandırılıyor.
ADI NEDEN HASAT DOLUNAYI?
Adının “hasat” olmasının nedeni, geçmişte Eylül dolunayının ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesi ve dolunayın gün batımından sonra uzun süre aydınlık sağlamasının çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı vermesidir. Ancak önemli bir ayrıntı var: Hasat Ayı her zaman Eylül dolunayı değildir. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaydır; bu nedenle bazı yıllarda Ekim dolunayı Hasat Ayı olabilir.