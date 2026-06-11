ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Turnuvada boy gösterecek A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Vancouver’da oynanacak kritik mücadele öncesinde, saat farkı nedeniyle karşılaşmayı canlı izleyecek futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Bu kapsamda "Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yanıtı haberimizde...