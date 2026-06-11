2026 FIFA Dünya Kupası Milli Maç tarihi: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran Perşembe günü başlıyor. A Milli Futbol Takımı ise turnuvadaki ilk maçına D Grubu'nda Avustralya karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Türkiye genelinde hazırlıklar sürerken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Turnuvada boy gösterecek A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Vancouver’da oynanacak kritik mücadele öncesinde, saat farkı nedeniyle karşılaşmayı canlı izleyecek futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Bu kapsamda "Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yanıtı haberimizde...
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak.
Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğindeki turnuvada mücadele, saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Avustralya - Türkiye karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place - Vancouver, Kanada)
20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)
26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)