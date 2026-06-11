Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TARİHİ: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Milli Maç tarihi: Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran Perşembe günü başlıyor. A Milli Futbol Takımı ise turnuvadaki ilk maçına D Grubu'nda Avustralya karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Türkiye genelinde hazırlıklar sürerken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Avustralya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Turnuvada boy gösterecek A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Vancouver’da oynanacak kritik mücadele öncesinde, saat farkı nedeniyle karşılaşmayı canlı izleyecek futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Bu kapsamda "Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yanıtı haberimizde...

        2

        AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak.

        Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğindeki turnuvada mücadele, saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

        3

        AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Avustralya - Türkiye karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

        4

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place - Vancouver, Kanada)

        20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)

        26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)

        5

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

        Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karadeniz'de turkuaz ve mavi bir arada

        Bartın'ın Mugada sahili kıyılarında, denizde turkuaz ve mavi rengin birleşimi dron ile havadan görüntülendi.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla binlerce yolcuyu taşımış!
        Pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla binlerce yolcuyu taşımış!
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!
        Gökkuşağı değil ay kuşağı!
        Gökkuşağı değil ay kuşağı!
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!