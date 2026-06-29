Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam, gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış, 6 aylık enflasyon verisine göre şekillenecek. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin veriler zam hesabında önemli ipuçları verirken, hesaplamaların netleşmesi için Haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası’nın haziran enflasyonu beklentisi de bu süreçte yakından takip ediliyor. TÜİK’in açıklayacağı veriyle birlikte hem aylık hem yıllık enflasyon tablosu netleşecek. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, 2026 Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte Merkez Bankası anketine yansıyan son tahminler...