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        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: TÜİK Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?

        2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: TÜİK Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?

        Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam için geri sayım sürerken, maaş artışında yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Zam hesaplamalarında beş aylık tablo netleşirken, gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisinin yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükselmesi de enflasyon tahminlerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Haziran ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, aylık ve yıllık enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2026 Haziran enflasyon beklentilerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam, gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış, 6 aylık enflasyon verisine göre şekillenecek. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin veriler zam hesabında önemli ipuçları verirken, hesaplamaların netleşmesi için Haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası’nın haziran enflasyonu beklentisi de bu süreçte yakından takip ediliyor. TÜİK’in açıklayacağı veriyle birlikte hem aylık hem yıllık enflasyon tablosu netleşecek. Peki, Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, 2026 Haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte Merkez Bankası anketine yansıyan son tahminler...

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor.

        Bu kapsamda Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Söz konusu veriyle birlikte memur ve emekli zamlarında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon tablosu da netleşmiş olacak.

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        MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

        Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak tahmin edilen Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi.

        Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e yükseldi. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a indi.

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        Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.

        Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.

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        BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ SİNYALİ

        Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

        Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.

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